Teljesen padlóra került Pápai Joci

Megdöbbentő őszinteséggel mesélt zenei karrierje mélypontjairól Pápai Joci. Az énekes az elmúlt években sikert, sikerre halmoz, azonban ez nem volt mindig így.Ha visszatekintek a pályámra, hogy mennyi időt töltöttem sikertelenségben az majdnem egy fél élet. Nekem mindig a zene volt az egyetlen utam, nem értek máshozkezdte az énekes a Sláger TV Zeneposta című műsorában.Amikor fel akartam adni, már egy éve nem hallgattam semmilyen zenét. Aztán megírtam az Origót. Mindent kizártam, csak én voltam és a hangszerem. Egyből éreztem, hogy valamit nagyon megtaláltammondta Pápai Joci, aki az Eurovíziós Dalfesztivált is megjárta ennek a slágerének köszönhetően.Ez volt az a dal, amelyhez láttam magam előtt a klipet is. Minden összeállt egy pillanat alatt. Korábban is volt, hogy ott álltam az áttörés küszebén, de ha visszanézek ennek a dalnak a távlatából, pontosan látom, hogy akkor miért nem sikerült. Ha kérhetnék egyet a sorstól, akkor is pontosan ugyanezt kérném, hogy megélhessem ezt a nehéz időszakot is. Soha nem szeretném elfelejteni azt az időszakot, amikor sikertelen voltam. Hálát adok minden nap azért, hogy mostanra mekkora ajándékot kaptam a sorstólmondta a vasárnapi Zenepostában Pápai Joci.