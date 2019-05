Teljesen digitalizált kórház nyílik hamarosan a szomszédban

A Krankenhaus Nord – Klinik Floridsdorf bejárata © Eurocomm-PR

Bécs új kórházánál 47 ezer négyzetméternyi parkosított terület segíti a gyógyulást © Eurocomm-PR

Ezek a szállítórobotok látják el az osztályokat tiszta ágyneművel, gyógyszerrel vagy éppen az ebéddel © Eurocomm-PR

A Krankenhaus Nord – Klinik Floridsdorf egyik belső udvara © Eurocomm-PR

Csaknem negyven különböző ellátási területhez kapcsolódó témában tartott már főpróbát az új bécsi kórház, a Krankenhaus Nord – Klinik Floridsdorf egészségügyi személyzete. Szimuláltak már szülést, műtétet, ambuláns kardiológiai ellátást és teljeskörű sürgősségi ellátást. A Bécs 21. kerületében, Floridsdorfban található intézmény ugyanis 2019. június 3-tól fogadja az első betegeket.Az összesen 111 ezer négyzetméteren elterülő 800 ágyas kórház különböző osztályain évente várhatóan 46 ezer beteget látnak majd el, míg az ambulanciákon 250 ezret. Az Európa legmodernebb kórházaihoz tartozó intézményben kizárólag egy- és kétágyas betegszobák vannak, minden ágyhoz egy állítható magasságú monitor tartozik internetcsatlakozással, rádióval, tévével és videójátékokkal. A gyógyítást háromezer orvosi műszer segíti, a kommunikációt pedig 900 wifi-router, amelyek nemcsak az orvosok, de a páciensek rendelkezésére is állnak.És ez még nem minden! A kórházban ugyanis számos innovatív digitális megoldást gyúrtak össze egy mindent átfogó koncepcióvá. Így teljesen automatizált a fűtés, a hűtés, az árnyékolástechnika, a kerti öntözőrendszer, a liftek és a biztonságtechnika. Az alagsorban 40 szállítórobot jön-megy, ezek látják el az osztályokat tiszta ágyneművel, gyógyszerekkel vagy éppen az ebéddel.A vérminták az osztályokról csőpostán keresztül jutnak el a laborutcába, ahol automatikusan rádokkolnak a kért vizsgálatot készítő berendezésre. A laboreredmény természetesen elektronikus formában kerül vissza az osztályra. Így azok a leletek, amelyekre korábban legalább egy órát kellett várni, már néhány perc alatt elkészülnek.A betegakták és leletek digitalizáltak, az orvosi műszerek össze vannak kötve a informatikai eszközökkel, így az orvosok minden leletet a saját számítógépükön nézhetnek meg. A műtétek során hamarosan egyetlen monitoron jelenítik meg a beavatkozás közben használt összes képalkotó eljárás felvételét, amelyek közül az orvos mindig azt választhatja ki, amelyikre éppen szüksége van.A Krankenhaus Nord – Klinik Floridsdorfban található Bécs második hibrid műtővel felszerelt szívsebészete, illetve egy újabb gyermek- és ifjúsági pszichiátriai osztály is megkezdi működését.Az új kórházba 2019. június 24-ig, négy szakaszban költöznek át a város több kórházának különböző osztályai. Ezekben a költözés előtt fokozatosan befejezik a működést, majd néhány nap múlva az új helyen – már új eszközökkel, berendezésekkel, műszerekkel és betegekkel – újrakezdik. A költözés ideje alatt más kórházak végzik az akut esetek ellátását, a tervezett műtéteket pedig szintén más intézményekbe irányítják át.Az új kórház jobb megközelíthetősége érdekében a Bécsi Közlekedési Vállalat, a Wiener Linien már áprilisban új buszjáratot indított, illetve meghosszabbította egy további busz- és egy villamosvonal üzemidejét is.