Távoltartást rendelt el a bíróság Kevin Spaceyvel szemben

Távoltartást rendelt el hétfőn egy amerikai bíró Kevin Spacey amerikai színésszel szemben, aki ellen bántalmazás és szeméremsértés miatt emeltek vádat decemberben.



A vád szerint az 59 éves Spacey 2016-ban a Massachusetts állambeli Nantucket szigetecskén egy bárban alkoholt vett egy akkor 18 éves fiúnak, majd fogdosta őt. Massachusettsben 21 éves kortól lehet legálisan alkoholt fogyasztani.



A vádat Heather Unruh korábbi tévés műsorvezető állításaira alapozták, aki 2017 novemberében vádolta meg az amerikai színészt azzal, hogy szexuálisan bántalmazta a fiát.



A nantucketi kerületi bíróságon tartott hétfői meghallgatáson Spacey nem szólalt fel, a bíró március 4-re írt ki új meghallgatást az ügyben. A színésznek nem kell személyesen megjelennie a márciusi meghallgatáson, de telefonon elérhetőnek kell lennie.



A bíró továbbá jóváhagyta Spacey jogi képviselőinek kérelmét az áldozat mobiltelefonos adatainak megőrzéséről. A színész ügyvédje, Alan Jackson szerint ezek az információk "felmentő erejűek" lehetnek ügyfelére nézve.



Jackson az ügy olyan gyenge pontjaira igyekezett ráirányítani a figyelmet a hétfői meghallgatáson, mint, hogy a tinédzser fiú annak idején nem jelentette azonnal az állítólagos bántalmazást.



Spacey akár öt év börtönbüntetést is kaphat, amennyiben bűnösnek találják. A kétszeres Oscar-díjas színész korábban közölte, nem fogja magát bűnösnek vallani az ügyben.



A bíró január elején elutasította Spacey azon kérését, hogy ne kelljen személyesen megjelennie a bíróságon. A színész azzal érvelt, hogy "jelenléte még inkább felnagyítja az ügyet övező negatív publicitást".



A színész korábban egy meglehetősen bizarr YouTube-videóval reagált a decemberi vádemelésre. A nagy sikerű Kártyavár című sorozatban általa játszott Frank Underwood karakterébe bújva szólt a Let Me Be Frank (Hadd Legyek Őszinte) címet viselő felvétel nézőihez. A háromperces videóban leszögezi: nem fogja megfizetni annak az árát, amit nem követett el. Emellett felteszi a kérdést a nézőknek, hogy bizonyíték nélkül is elhiszik-e a vádakat, ítélkeznek-e felette tények hiányában.



Spacey a Kártyavárban egy minden hájjal megkent, hataloméhes politikust alakított, akit a gyilkosság sem tántorított el céljai elérésétől. A sikeres sorozatból azonban kiírták, miután többen megvádolták szexuális zaklatással és bántalmazással, színészi karrierje lényegében véget is ért.