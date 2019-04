Tavaly már négyszer akkora volt a mobilnetes adatforgalom, mint három évvel előtte

Fotó: Pixabay

A mobilinternet-szolgáltatást igénybe vevők száma 37 százalékkal nőtt, a felhasználók által bonyolított adatforgalom pedig több mint négyszeresére emelkedett 2015 és 2018 vége között - derült ki a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) friss mobilpiaci jelentéséből.Az MTI-hez pénteken eljuttatott jelentést az NMHH a három legnagyobb, saját hálózatos szolgáltató, valamint a velük szerződött további kilenc szolgáltató kötelező, negyedévente esedékes adatszolgáltatása alapján állította össze. A jelentést félévente frissíti majd a hatóság - tették hozzá.A jelentés szerint a mobiltelefon-szolgáltatást igénybe vevő felhasználók 11 milliós száma érdemben nem változott a vizsgált három év alatt, az indított hívásforgalom 11,9 százalékkal nőtt.A feltöltőkártyás (pre paid) előfizetések piaci szerepe egyre kisebb: arányuk az összes előfizetésen belül az időszak eleji 43 százalékról 36 százalékra csökkent az időszak végére. A feltöltőkártyás szegmens mintegy 5 százalékkal részesedik a forgalomból.A mobilinternet-szolgáltatás piacának jelentős bővülése döntően az okostelefonok elterjedésének köszönhető a jelentés szerint. Az okostelefonos kártyák száma a vizsgált három év alatt 40 százalékkal nőtt, meghaladta a 6 millió kártyát, ami az összes mobilinternet-kártya több mint 90 százalékát teszi ki. A nagyképernyős szegmensbe - ahol az előfizetők a mobilinternet-szolgáltatást számítógépen, tableten keresztül veszik igénybe - a három év alatt végig stabilan mintegy félmillió SIM-kártya tartozott.Nagyképernyős készülékeken viszont jóval nagyobb mobilinternet forgalmat bonyolítanak az előfizetők, mint az okostelefonokon. A nagyképernyős szegmensben az egy SIM-kártyára jutó havi internetforgalom 2018 végén 19,37 gigabyte (GByte) volt, az okostelefonok felhasználói viszont csupán átlagosan nyolcadannyi, 2,41 GByte forgalmat bonyolítottak havonta. A forgalmi különbségek miatt a nagyképernyős szegmens részesedése a teljes adatforgalomból még az időszak végén is 37 százalék körül alakult.A mobilinternet-forgalomnak 2015 végén még csak kevéssel több mint fele zajlott 4G hálózaton, 2018 végére a 4G hálózatok adatforgalmi részesedése 90 százalék felé nőtt.A hanghívások döntő része 3G hálózaton zajlik, a belföldön indított hívások négyötödét a mobilszolgáltatók ezen keresztül továbbítják, kisebb részét 2G, illetve 4G hálózatokon.A jelentés arra is kitér, hogy az uniós roamingdíj felárak eltörlésének köszönhetően 2017 harmadik negyedéve után a külföldön adatforgalmat bonyolító kártyák száma hozzávetőleg duplájára, a forgalom pedig négyszeresére nőtt.A hívásforgalmat, illetve az internetforgalmat bonyolított SIM-kártyák száma alapján mért piaci részesedések nem változtak érdemben az elmúlt három évben: a Magyar Telekom vezet 45 százalék körüli részesedéssel, azt követi a Telenor és a Vodafone 27 százalék körüli aránnyal; utóbbi két társaság részesedései csak minimálisan térnek el egymástól. A saját hálózattal nem rendelkező szolgáltatók együtt sem érték el az egy százalékot.A jelentésből az is kiderült, hogy az M2M - az emberi beavatkozás nélkül megvalósított, eszközök közötti kommunikációhoz kapcsolódó - SIM-kártyák száma évi 10-15 százalék körüli növekedéssel az időszak végére 1 millió darab fölé emelkedett.