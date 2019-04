Társkeresőn bukkant fel Hosszú Katinka

olvasója szúrta ki Hosszú Katinkát a Tinder nevű társkeresőn, a lap pedig felkereste az Iron Lady sajtósát az ügyben. Mint kiderült, átverésről van szó, valaki visszaélt Katinka fényképével.– Most hallok először arról, hogy Katinka fent van a Tinderen. Szerintem ez biztos egy kamuprofil, sajnos, rengeteg ilyen van. Nem gondolnám, hogy Katinka egy ilyen felületen keresne magának párt. Mindenképpen utánajárunk a dolgoknak, köszönöm, hogy értesítettek – nyilatkozta Kiss Kinga, a bajnoknő sajtósa.elérte Katinka édesapját is, aki azt nyilatkozta, hogy ugyan lányának most nincs szerelme, nem keresi kétségbeesetten párját.