Taraji P. Henson csillagot kap a Hírességek sétányán

Taraji P. Henson Oscar-díjra jelölt amerikai színésznő, énekesnő is csillagot kap a hollywoodi Hírességek sétányán.



A 48 éves színésznőé lesz a 2655. csillag a turisták kedvelt célpontjának számító Hollywood Boulevard-on.

A január 28-i ceremónián John Singleton rendező (Fekete vidék) és Mary J Blige énekesnő fogják méltatni a színésznőt.



A Washingtonban született Henson statisztaként kezdte pályafutását Hollywoodban, majd a nagy áttörést a 2001-es Fekete átok című film hozta el számára. 2008-ban a legjobb mellékszereplőnek járó Oscar-díjra jelölték a David Fincher rendezte Benjamin Button különös élete című filmben nyújtott alakításáért.



Az Empire című sorozat sztárja tavaly a Ralph lezúzza a netet című film egyik szereplőjének kölcsönözte a hangját, legközelebb pedig a What Men Want című filmben láthatja a nagyközönség.



A Hollywood Boulevard Hírességek sétánya nevű szakaszán több mint ötven éve gyűlnek a szórakoztatóipar nagyságainak csillagai. A színházi, a film, a televíziós, a rádiós és a zenei világ hírességei közül évente mintegy kéttucatnyi újabb személy kap csillagot.