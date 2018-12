Tanulságos este: Goda Krisztina legújabb filmje egy olasz kamaradráma újrafeldolgozása - filmkritika

10/9

Mi az, amiben a magyar filmgyártás megelőzte Hollywoodot? A válasz december 6-ától látható a mozikban, és a címe csak annyi: BÚÉK. Goda Krisztina (Kaméleon, Veszettek) legújabb filmje egy 2016-os olasz kamaradráma, a Teljesen idegenek újrafeldolgozása, ami azt jelenti, hogy a görögök és a spanyolok után, de még az amerikaiak előtt elkészítettük az ominózus olasz film itthoni verzióját. Ez persze önmagában se nem jó, se nem rossz hír, csak egy érdekes filmtörténeti adat. Sokkal fontosabb az, hogy a BÚÉK az év egyik legjobb magyar filmje.Az alapsztori végtelenül egyszerű: egy baráti társaság úgy dönt, együtt töltik az idei szilvesztert, és ha már összejöttek (van, aki a feleségével, más a menyasszonyával, van, aki meg egyedül), elhatározzák, hogy egy különleges „játékkal" fűszerezik meg az este hangulatát. Mindenki kirakja az asztalra saját telefonját, és ha bejön egy hívás, vagy csak egy üzenetet kapnak, azt ott helyben meg kell osztaniuk a többiekkel. És innentől kezdve nincs megállás: személyes titkok, magánéleti problémák, hazugságok és szégyellnivaló dolgok kerülnek felszínre. Amikor felcsendül a himnusz, talán még olyasmi is kiderül, ami egyébként nem igaz.A BÚÉK egyfelől könnyen lehetett volna az álszenteskedés, a felszíni boldogság álarca mögött rejtőző lelki nyomorúság közhelyes parabolája. Másfelől lehetett volna a tévedések vígjátéka, egy habkönnyű, szexen és további altesti poénokon alapuló limonádéfilm. Goda Krisztina azonban nem lenne napjaink egyik legprofibb magyar rendezője, ha a komoly dráma és a könnyű vígjáték között nem találta volna meg azt a bizonyos arany középutat: az egymás mellett létező komédia és tragédia érzékeny harmóniáját. Az emberi kapcsolatokat boncolgató hazai alkotások közül elsőként a nagyszerű Köntörfalak juthat a néző eszébe, ami ugyancsak az emberi képmutatást állította pellengérre. De míg abban a filmben csupán három szereplő kamaradrámáját izgulhattuk végig, addig a BÚÉK hét szereplő titkos életébe enged bepillantást. Közben egy alapvető igényre (ösztönre?), az emberi kíváncsiságra apellál, mind a filmben játszó karakterek, mind a filmet néző közönség részéről. Hihetetlenül bűnös élvezet nézni és hallgatni a hősök eltitkolt életét, a szégyellni való tetteiket és a be nem vallott gyarlóságaikat.A kiválóan megírt forgatókönyv és a színészek – többek között Hevér Gábor, Törőcsik Franciska, Elek Ferenc és Lengyel Tamás – végig gondoskodnak arról, hogy egy pillanatra se zökkenjünk ki az eseményekből, amelyek egyébként a lehető legmagasabb fordulatszámon pörögnek. Itt nincs helye mellébeszélésnek: mindenki olyan mondatot kap a szájába, amivel úgy gördíti tovább a cselekményt, hogy abból egy újabb olyan mondat következzen, amivel a történések majd megint egy váratlan meglepetést tartogatnak. Ezektől a meglepetésektől pedig vagy sírva röhögünk, vagy kényelmetlenül feszengünk a székünkben, de leginkább egyszerre csináljuk mindkettőt. Goda filmjében sem a dráma, sem a vígjáték irányába nincs hangsúlyeltolódás, és éppen ettől hiteles a BÚÉK: sokszor a való életben is roppant nehéz eldönteni, hogy az ember vajon szánalmas vagy inkább nevetséges figura.Hibát, fogást tehát nem igazán találni Goda filmjében, a filmet reklámozó anyagokban viszont annál inkább. A Pappa piát idéző borzalmas plakát, az olcsó poénokat felvonultató előzetes vagy épp az ostoba „Az év vége vígjátéka" szlogen a közönséget nézi hülyének, ha azt gondolja, a magyar ember szívesebben megy moziba egy blőd ökörködés kedvéért, mint egy okosan megírt tragikomédiáért. Az egy mínusz pont azonban nem ezekért jár, hanem azért, mert sajnálatos módon a BÚÉK nem eredeti ötleten alapul. Másolatnak viszont maga a tökély.Gyertek a moziba be, itt az újabb idétlen magyar vígjáték – hazudja a plakát.