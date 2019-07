Születésnap a köztévénél: négyéves az M4 Sport

Nekünk most megadatik, hogy van egy olyan csatornánk, amely nulla-huszonnégyben sportot közvetít, és ahol olyan események is képernyőre kerülnek, amelyek ha nem lenne külön sportcsatorna, nem biztos, hogy láthatóak lennének"

Csütörtökön lesz négy éve, hogy elindult a közszolgálati média sportcsatornája, az M4 Sport, amelynek születésnapja egybeesik a budapesti vívó-világbajnokság első döntős napjával.Elmondta: már a 2015-ös indulás is erős volt, 2016-ban pedig a magyar csapat részvételével rendezett labdarúgó Európa-bajnokság, majd a riói olimpia hozott óriási nézettséget.Egy évvel később a Magyarországon rendezett vizes világbajnokság emelkedett ki a kínálatból, míg tavaly a futball vb és a téli játékok, amelyen megszületett az első magyar téli olimpiai aranyérem. Idén a hazai rendezésű világbajnokságok jelentik a főcsapást, és - amint Székely Dávid hangsúlyozta - éppen csütörtökön lesz a vívó-vb első olyan napja, amelyet az M4 Sporton is lehet látni.A csatornaigazgató szerint, az indulásnál viszont hatalmas munkát követelt meg minden érintettől az új kihívás, mert óriási feladat egy egész csatornát megtölteni tartalommal.- mondta Székely Dávid, aki példaként a női labdarúgó-vb-t, vagy a női jégkorong-válogatott A csoportba jutását említette."Ebből a szempontból most nagyon kivételezett helyzetben vagyunk - közölte."Az adatok alapján a kiemelt események is vonzzák a magyar nézőket, erre példaként a 2017-es vizes világbajnokság női 10 kilométeres úszóversenyét említette, amely kiugróan magas nézettséget hozott, mint ahogy az egész vb is.Jövőre a tokiói olimpia lesz a csatorna legnagyobb eseménye. A hétórás időeltolódás külön kihívást jelent majd."Nem a lineáris televíziózásban lesz változás, hanem sokkal inkább a digitális részben. Azt szeretnénk, hogy jövőre legyen egy olyan felület, amelyen az emberek amit szeretnének látni az olimpiából, azt ingyenesen meg tudják nézni, bárhol járnak az országban. Internetes előfizetés kell majd hozzá, más nem. Ez az, ami a következő év igazán nagy feladata" - mondta Székely Dávid.