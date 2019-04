Szörnyű fájdalmáról mesélt Bangó Margit

–

Nem szereti a születésnapja körüli nagy felhajtást Bangó Margit , aki ennek ellenére nem ússza meg köszöntés nélkül. Így volt ez az idei évben is, elsők között unokája, Tina és férje köszöntötték fel. Nekik mesélt a mögötte álló évekről és egykori házasságáról.Nagy szerelem volt a miénk, de persze veszekedtünk is néha. Volt, hogy közvetlenül fellépés előtt, de amikor kiáll az ember a színpadra, akkor nincs harag. Akkor csak a közönség van, ők nem érezhetnek semmit, hogy problémám, gondom, bajom vanmondta Bangó Margit, aki ennek kapcsán felelevenítette a legfájdalmasabb emlékét.Hollandiában voltam egy fellépés előtt, amikor jött a távirat, hogy meghalt az édesanyám. Bementem és mondtam az étterem tulajdonosának, hogy ne haragudjon, nem tudok fellépni, édesanyám meghalt, indulnom kell haza Magyarországra. Akkor ő azt mondta, hogy bár mélyen együttérez, nem tehetem ezt meg azzal a több száz emberrel, aki miattam jött el aznap. Fel kellett állnom a színpadra, bár végig sírva énekeltem, de leénekeltem, amit kellettárulta el a művésznő, aki sajnos nem ért haza édesanyja temetésére.Utána hazarohantam, Pesten taxiba ültem és Vásárosnaményig mentem. Mindent megtett a taxis, hogy odaérjek. Mikor megérkeztem Vásárosnaményba üres volt minden, mindenki édesanyám temetésén volt. Megálltam az udvaron, de már csak a homokos udvar és a ravatalozó helye volt, már eltemették édesanyámat. Mikor ezt megtudtam összeestem, borzalmas volt. A mi életünk amilyen vidám, olyan keserű is tud lenni. Ezt a sok keserűséget el kell felejtenünk a színpadonmondta a Sláger TV-n látható Drága családomban a művésznő.