Szomorú, de azért első olvasatra vicces is, hogy drogos aligátoroktól kell tartani Amerikában

Egy tennessee-i város rendőrei arra kérik a lakosságot a Facebookon, hogy ne húzzanak le metamfetamint a vécén, mert az a csatornarendszeren át az élővizekbe jut, és megőrjíti az alligátorokat és a többi vízi állatot.



A Loretto városi rendőrség saját tapasztalatára hivatkozott: nyomozói rajtakaptak a hétvégén egy gyanúsítottat, amint a vécéjén le akarta húzni a nála lévő metamfetamint és kábítószeres felszereléseket.



A rendőrség arra kérte a polgárokat, ne juttassanak a csatornarendszerbe drogokat, tablettákat, mert tartalmuk az ülepítőtavakba kerül a tisztítás előtt. "A szennyvíztisztítóban dolgozók olyan minőségű vizet biztosítanak, mint egy patak, de a metre nincsenek felkészülve" - figyelmeztettek a rendőrök.



A metamfetaminnal szennyezett vízben vadludak, vadkacsák is élnek, és félő belegondolni, mit tesz velük a kábítószer - írták a CNN jelentése szerint.



A vízimadarakon túl a környező vizekben élő aligátorok is veszélyben vannak: a víz metamfetamintartalma "metgátorokká (metamfetamines aligátorokká) változtathatja őket"- írták a rendőrök.



Hozzáfűzték, hogy ha valaki meg akar szabadulni a drogoktól, beleértve a receptre felírt gyógyszereket is, inkább őket értesítse, mert a rendőrök biztosítják a megfelelő megsemmisítést.