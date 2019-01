SzólóDuó Nemzetközi Tánc Fesztivál kezdődik szerdán Budapesten

Az Orkesztika Alapítvány idei, jubileumi fesztiválját négy jelölőkör előzte meg Németországban, Lengyelországban és Magyarországon, a további pályázók pedig videón keresztül adhatták be jelentkezésüket - olvasható a szervezők MTI-hez eljuttatott közleményében.



A SzólóDuó Nemzetközi Tánc Fesztivál lehetőséget teremt az alkotóknak, hogy művészi elképzelésüket szabadon bemutathassák. Azok a résztvevők, akik a jelölőkörökön nyújtott teljesítményük alapján továbbjutottak a versenyprogramba, személyes szakmai visszajelzést kapnak a zsűritől, ezzel segítve önálló alkotói fejlődésüket.



A legjobb produkciók a szakmai zsűri döntése és a közönség szavazatai alapján nyerik el a díjakat. A versenyprogram legjobbjait a fesztivál záró napján a SzólóDuó 2019 Gálaesten, január 12-én láthatja majd a közönség. Idén mintegy 70 pályázatból választotta ki a szakmai zsűri a programba került 22 produkciót, amelyek január 10. és 11. között a MU Színházban mutatkoznak be.



A gálaesten ismét láthatók lesznek az idei év legjobb produkciói, emellett a Magyar Mozdulatművészeti Társulat részleteket ad elő a 7 Fő Bűn című előadásából. A fesztivál vendégelőadója lesz továbbá Anna Piotrowska, Egyed Bea és Feledi János is.



A 20. jubileumi SzólóDuó Fesztivált az alapító, a tragikus hirtelenséggel elhunyt Fenyves Márk emlékének szentelik, így a fesztivál minden napján bemutatnak egy-egy koreográfiát, amelyet a sztárfellépők a mozdulatművész munkásságából inspirálódva, rá emlékezve készítettek el.



A fesztivált kísérő programok között szerepelnek olyan nyitott, szakmai beszélgetések, amelyeken az alkotók visszajelzést kaphatnak a szakma képviselőitől és a közönségtől egyaránt, délelőttönként pedig az Orkesztika Alapítvány - MOHA-Mozdulatművészek Házában szakmai workshop keretében Anna Piotrowska kurzusára várják a profi és kezdő táncosokat.