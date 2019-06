Szimfónikusokkal lép színpadra az Anna And The Barbies

Az Anna and the Barbies zenekar a Heuréka Pop Orchestrával közösen lép fel a Margitszigeti Szabadtéri Színpadon a nyáron. A két zenekari stílus és hangzásvilág elegyítése rendhagyónak ígérkezik, még akkor is, ha a Heuréka zenészei a világ élvonalába tartoznak.



Különlegességük abban rejlik, hogy professzionális színvonalon járulnak hozzá pop- és rockzenekarok saját szerzeményeinek egyedi, szimfonikus megszólaltatásához. Ezek a szerzemények jelen esetben Pásztor Anna és zenekarának nagy sikerű dalai lesznek.



A 15 éves Anna and the Barbies - az ország egyik legtöbbet koncertező zenekaraként - a Margitszigeti Szabadtéri Színpadon sem okoz majd csalódást, olyan lesz, ahogy azt már megszokhattuk: kirobbanó, zúzós és fülbemászóan harmonikus. És nem mellesleg szimfonikus, a Heuréka Pop Orchestrának köszönhetően.



A dalok többek közt jazzes, bossanovás feldolgozásban csendülnek majd fel, Pásztor Anna pedig két nóta között a legjobb zenekari sztorikat meséli majd el a közönségnek. A fellépők látványa sem lesz mindennapi: képzeljünk el egy igencsak szimfonikus zenekart egy színpadon az energiabomba Anna and the Barbies zenészeivel.



A zenekar leginkább a rock, a pop, a hiphop és az r'n'b műfajai között cikázik, a dalok szerzője a frontember, Pásztor Anna testvére, Sámuel - ők ketten egyébiránt a jelenleg öt tagú zenekar alapítói is.



A szűkebb közönségű kluboktól az igazi fesztivál-nagyszínpadokig mindenfelé megfordultak már, nem lesz ez másként az idei, jubileumi évben sem.



Végigkoncertezik 2019-et, olyan dalokkal, mint a Youtube-on nagy népszerűségnek örvendő Márti dala, az Ünnepélyesen fogadom vagy a Segges a Balatonba. Eddigi hat lemezük után pedig ebben az évben előállnak egy meglepetésalbummal és több videóklippel is.



A jeles év koncertsorozatában június 13-án este kerül sor a Margitszigeti Szabadtéri Színpadon a "Kis-éji Rock and Roll - Az Anna and Barbies és a Heuréka Pop Orchestra" koncertre. A koncert tartogat még bőven meglepetéseket, ahogy Pásztor Annát és zenekarát ismerjük.