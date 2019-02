Szikora Robi: örökké akarok élni, és olyat alkotni, ami az úrnak is tetszik!

Ritka alkalmak egyike, amikor Szikora Robi bepillantást enged a magánéletébe, így arról csak keveset tudunk, hogy a színpadon kívül mivel tölti az idejét. Anak azonban most a szokásosnál picit jobban megnyílt az énekes.– Ha épp nem koncertezem, akkor templomban vagyok. Mindennap ott vagyok a szentmisén. Számomra ez egy élmény is, mind a mai napig. Jézus azt tanította: "Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, annak örök élete van", és én bizony, örökké akarok élni! – mondta a lapnak az R-Go frontembere, aki a Budapest Dal 2019 sajtótájékoztatójára is épp egy istentiszteletről sietett, és egy egészen váratlan fordulattal lepte meg a szakmát. Robi ugyanis egykori mentoráltjával, Tóth Andival közös produkcióval indul a főváros dalának versenyében.– A Budapest felett a nap ma újra kisütött című szám egy nagyon klassz dal lesz, és ebben a nótában Andinak is méltó helye lesz – mondta az énekes dalszerző, aki örül, hogy újra együtt dolgozhat kis kedvencével.A Csikidám atyja úgy érzi, minden jót az életében a jóistennek köszönhet, többek között a fittségét is 65 esztendősen.– Szerintem az Úrral való jó kapcsolatom miatt van, hogy ma is őrzöm a formám. Különösebben nem figyelek magamra, de hálás vagyok mindenért, ami megadatott nekem. Igyekszem őt úgy visszaszeretni, ahogy ő szereti az embereket, és olyat megalkotni, ami tetszik a jóistennek is – tette hozzá Szikora.