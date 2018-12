Szeretne egy saját szigetet pingvinekkel? Most épp árulnak egyet

Kép forrása: bbc.com

Bonyolult döntés volt, de arra jutottunk, hogy anyám és apám nincs abban a helyzetben, hogy továbbvigye.

Nehéz lesz búcsúzni tőle

150 éve van a Dean család tulajdonában a sziget, amit most eladnának.A szigeten - ami négy mérföld hosszú saját stranddal is rendelkezik - öt különböző fajta pingvin, 42 madárfaj, oroszlánfókák, 6 000 juh és 125 szarvasmarha él.A sziget 1869-ben került a család birtokába, amikor John Markham Dean alig 400 fontért vásárolta meg, néhány szomszédos szigettel együtt, hogy egy hajómentő céget alapítson. Az évek során a család eladta a többi szigetet, és most már csak a most eladásra kínált maradt birtokában.Az 1950-es évek óta egyetlen családtag sem élt a szigeten. Dean unokája, Pembrokeshire Sam Harris elmondta, hogy szüleik jelenleg az Egyesült Királyságban élnek. Korábban Harris gondolkodott rajta, hogy a feleségével odaköltözzenek és átvegyék a szigetet, de gyerekeikkel inkább ők is elköltöztek onnét.- fűzte hozzá a férfi.