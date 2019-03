Szakmaváltás 40 év felett? - 5 tipp a sikeres pályamódosításhoz

A szakmaváltás nem csak a fiatalok útkeresésének hozadéka, egyáltalán nem ritka, hogy már a negyvenes éveikben járó munkavállalók kezdenek új karrierbe. Bár korábban a pályamódosítás egy leépítés vagy a munkahely megszűnésének következménye volt, ma már sokan a jobb érvényesülési esélyek, a magasabb fizetés, az érdeklődés megváltozása vagy kiégés miatt váltanak. Bármelyik okból is kerül sor a pályamódosításra, fontos, hogy azt körültekintően végezzük, hogy ne legyen csalódás a vége. TanfolyamOKJ.hu összeszedte, mikre kell ügyelni a sikeres szakmaváltáshoz.Ahhoz, hogy megtaláld a számodra megfelelő pályát, jó önismerettel kell rendelkezned. Tudnod kell, milyen tevékenységet szeretsz csinálni, mi érdekel, milyen körülmények közt tudsz jól teljesíteni, mik a rövid és hosszú távú céljaid. Például, ha alapvetően magányosan, csendben szeretsz dolgozni, ne olyan szakmát válassz, ahol csapatjátékosnak kell lenned.Érdemes átgondolni, milyen hobbikat űzöl, hiszen amit a szabadidődben szeretsz csinálni, azt valószínűleg munkaként is szívesen végeznéd.Van egy jó hírünk is! Minél idősebb vagy, annál nagyobb előnnyel rendelkezel ezen a téren. Mivel már ismered az erősségeidet, sokkal testhezállóbb szakmát tudsz választani, mint az első alkalommal, tizenévesen.Most, hogy már összeszedted, milyen típusú tevékenységeket végzel szívesen, nézd meg, milyen szakmák épülnek ezekre a tevékenységekre. Érdemes átgondolni, hogy az előző munkahelyeiden a jelenlegi szakmádban mik voltak azok a pontok, amik tetszettek, és sikeres voltál bennük.Korábbi tanulmányaidból, munkatapasztalataidból rengeteg dolgot újrahasznosíthatsz új karriered során. Használd ki már meglévő tudásodat, és ne érezd úgy, hogy a nulláról kell kezdened.Ha már több éve egy adott munkakörben dolgoztál, akkor biztos lehetsz benne, hogy a munkaerő-piac hatalmasat változott azóta. Érdemes böngészni az álláshirdetéseket, hogy lásd, mire van jelenleg nagy kereslet, mennyi idő alatt lehet a kiszemelt szakmában állást találni. Például az informatikai, építőipari, vendéglátóipari vagy kereskedelmi pályát választók ma gyorsan el tudnak helyezkedni.Vedd figyelembe, hogy a technikai fejlődésnek köszönhetően rengeteg szakma meg fog szűnni, ezért próbálj meg egy kicsit előre gondolkodni. Böngészd át a munkaerő-piaci előrejelzéseket, hiszen nem valószínű, hogy lesz még egy pályamódosításod ezután.Nézz utána, hogy a választott szakmádban milyen a várható fizetés. A szakmaváltásra érdemes befektetésként gondolni. Ha jól választasz, hamar megtérül az ára.A szomszéd fűje mindig zöldebb. Elképzelhető, hogy a vágyott szakma, mégsem olyan izgalmas, mint amilyennek kívülről látszik. Érdemes belekóstolnod, milyen a gyakorlatban is a kiszemelt szakmát végezni. Például, ha tanár szeretnél lenni, adj magánórákat, ha kertész, gyakorolj ismerőseid kertjén.Ha nincs lehetőséged saját tapasztalatot szerezni, ismerkedj meg az adott szakmát űző emberekkel. Keress szakmai csoportokat a közösségi oldalakon vagy a szakmához kapcsolódó fórumokat az interneten. Biztos lehetsz benne, hogy értékes tanácsokat kapsz majd az új pályáddal kapcsolatban.Ha eldöntötted, milyen területen szeretnél dolgozni, képezned kell magad, tovább kell fejlesztened készségeidet. Szerencsére ma már számos munka mellett is elvégezhető tanfolyam közül válogathatsz, így nem kell mindent feladnod az új karrieredért. Keress felnőttképzéssel foglalkozó iskolát, és böngészd át a tanfolyamaikat.Ne hallgass a károgókra, nem késő 40 évesen pályát módosítani! Igen, minden életkorban érdemes tanulni. Ha pedig nem saját akaratból módosítasz, hanem azért, mert rákényszerített az élet, akkor se csüggedj, inkább fordítsd az előnyödre a helyzetet. Válts okosan, és legyél sikeres a második/harmadik szakmádban!