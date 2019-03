Szakított Puskás Peti és barátnője

– írja a BorsOnline.

Öt boldog év után nem végződött happy enddel Puskás Peti és Eke Angéla kapcsolata"Angélával őszinte és bensőséges kapcsolatot követően, közel öt év után úgy döntöttünk, hogy párként különválnak útjaink. Rengeteget tanultunk egymástól, életünk meghatározó szakaszát töltöttük együtt, máig közös világszemléletben. Érzéseink azonban átalakultak, így haragtól mentesen, baráti szeretettel és egymás iránti tisztelettel folytatjuk tovább. Természetesen a jövőben is közösen és odaadóan gondoskodunk majd kedvenc kutyánkról, Bambikáról. Mindketten továbbra is maximális erőbedobással koncentrálunk szakmai teendőinkre, melyet reméljük, hogy a későbbiekben is változatlan érdeklődéssel követtek" - írta az énekes a közösségi oldalán közzétett posztjában, melyetPuskás Petivel szinte percre pontosan egyidőben Eke Angéla is közzétette a hírt. A nyilatkozata szóról szóra megegyezik Puskás Petiével.