Szabadulnának Michael Jackson birtokától, már 31 millió dollárért is eladnák

Már 31 millió dollárért is eladnák Michael Jackson egykori birtokát, Neverlandet, amelyet 2015 májusában még kereken 100 millió dollárért, egyesek szerint erősen eltúlzott áron hirdettek meg.



A kaliforniai Santa Barbara város közelében, a Santa Ynez-völgyben fekvő 10 négyzetkilométeres ranchon két tó és vasútállomás is van, valamint hathálószobás ház és 50 férőhelyes moziterem, összesen 22 épület. Az ingatlan sorsa Jackson halála, 2009 óta bizonytalan.



Az eladási ár drasztikus csökkentését a térséget sújtó, a helyi ingatlanpiacot is hátrányosan befolyásoló aszállyal magyarázza az értékesítéssel megbízott egyik ingatlanügynök, aki szerint Neverland kiváló állapotban van.



A sztár eredetileg 19,5 millió dollárért vásárolta a birtokot 1988-ban és a Pán Péter-történet nyomán nevezte el Neverlandnek, Sohaországnak. A ranchon állatkertet és egy kis vidámparkot is berendezett, ám ezeket halála után elköltöztették.



A birtokot terhelő több mint 20 millió dolláros adósság kifizetése fejében 2008-ban a Colony Capital LLC vette át Jacksontól az ingatlant. Az énekes halála után elterjedtek olyan hírek, hogy Neverlandet Elvis Gracelandjéhez hasonló zarándokhellyé változtatják, de közben a Colony Capital csöndben rendbe hozatta a Los Angelestől 240 kilométerre elhelyezkedő birtokot.



Jacksont 2005-ben azzal vádolták meg, hogy a ranchon gyermekeket molesztált, ezután már nem utazott le a birtokra.