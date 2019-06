Superstereo leporolta és újrapörgeti mindenki kedvencét - Klippremier

Ha azt mondjuk, hogy ’90-es évek zenéi, akkor biztosan mindenkinek beugrik a Bubble Gum „Nem adlak kölcsön" című dala. A szám óriási sláger volt, és nem létezett olyan házibuli vagy diszkó, ahol ne játszották volna a popnégyes szerzeményét.A retróláz a Bubble Gum felvételét is elérte, hiszen a vérbeli sikergyáros, SuperStereo egy fantasztikus hangzásban hozza vissza és építi fel újra a dalt úgy, hogy ez a több mit húsz éves sláger még 2019-ben is megállja a helyét. Ráadásul egy izgalmas vokálsample segítségével még izgalmasabb mint valaha.Az „Old Time Music" ráadásul egy szórakoztató videóklippel robban be, amelyben a szereplők garantáltan mosolyt csalnak az arcunkra. A klip egy ügyetlen táncosból indul ki, a szerepet pedig nem más vállalta magára, mint a DAL-os Heatlie Dávid, akiről kevesen tudják, hogy igazi mókamester, de nem csak humoráról, hanem egyedi hangzású szerzeményeiről is jól ismerheti már a közönség.A videóban persze egy profi táncossal is találkozhatunk, Kirschner Virág bár még csak 13 éves, profikat megszégyenítő ügyességgel dobja be magát a felvételeken.Laskai Viktor, vagyis SuperStereo nevét igazi slágerek fémjelzik. A Bent a neved az egyik legnagyobb dobása, amit Dével, vagyis Darabos Dáviddal rögzített 2015-ben. A szerzemény évek óta a rádiók egyik kedvence, hónapokon keresztül vezette a lejátszási listákat, a videómegosztón pedig húszmilliós megtekintést generált, de ne feledkezzünk meg az alig egy éves felvételről, a Vakvilágról sem, hiszen az éterben most is rendesen pörög a dal és a YouTube-on óriási népszerűségnek örvend.Laskai Viktor rendszerint igazi sztárparádét vonultat fel kollaborációiban – dolgozott már például Kollányi Zsuzsival, Dér Henivel és a Punnany Massifból ismert Meszes Balázzsal is.