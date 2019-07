Sting visszatért Budapestre - Fotók

A zenész Sting: My Songs elnevezésű turnéjával hódítja meg Európát.A sorozat, amellyel július 2-án a világ egyik legnépszerűbb művésze visszatért Budapestre, néhány különleges fesztiválfellépésből és önálló koncertekből áll.Sting: My Songs koncertek olyan dinamikus előadások, amelyek Sting legnépszerűbb dalaira összpontosítanak, és felölelik a tizenhatszoros Grammy-díj nyertes énekes teljes karrierjét, a Police együttessel és szólóművészként is.