Sosem késő? Ötvenen túl akart újra anya lenni egy brit nő

Az ötödik ikszet betöltve is lehet még valaki kismama, legalábbis így gondolja az 51 éves Helen Gration. Még két évvel ezelőtt érte a felismerés a brit asszonyt, hogy kamasz fiai hamarosan kiröppennek a családi fészekből, amikor egyetemre mennek, ő pedig ezzel tutujgatnivaló utód nélkül marad. Éppen ezért döntött úgy, hogy a ma már 68 éves férjével belevágnak, és még egy kisbabát felnevelnek – írja a Bors.



Ahogy a korábbi várandósságai alatt, most is mesterséges megtermékenyítéssel esett teherbe, egy donor petesejtjét használva. A beavatkozásra Cipruson került sor, mivel Nagy-Britanniában a nő kora miatt már nem volt erre mód.



Mivel az életkorából adódóan a gyerekvállalás jóval kockázatosabb, csak azután merte magát beleélni az anyaság örömébe, hogy a 12. héten elvégzett ultrahang vizsgálaton megbizonyosodtak róla, hogy születendő gyermeke egészséges, és normális ütemben fejlődik.



Aktív maradok, és egészséges, és így képes leszek felnevelni ezt a gyereket" – mondta a kismama.