Soha nem látott világsztár-felhozatal a STRANDon

Újabb neveket, valamint három színpad részletes programját jelentették be a STRAND Fesztivál szervezői. Augusztus 20-24. között még több világsztár érkezik a zamárdi Szabadstrandra: fellép Steve Aoki, a Modestep, Sigma és az Ofenbach is. Emellett mostanra biztossá vált, hogy ismét a STRANDon, augusztus 20-án kerül sor a 4. Petőfi Zenei Díj gálájára is.



Minden eddiginél erősebb line uppal készül a MOL Nagyon Balaton kiemelt jelentőségű eseménye, a 7. STRAND Fesztivál Zamárdiban. Az eddig bejelentett és már most is elképesztően erős fellépősor - Bastille, Jason Derulo, Anne-Marie, Dimitri Vegas and Like Mike, Jonas Blue - mellé érkezik majd a kaliforniai DJ-producer és tortadobáló Steve Aoki, a dubstep koronázatlan királyai, a Modestep és Sigma, illetve fellép a népszerű francia dance duó is, az Ofenbach.



– Idén egy nappal hosszabbodik és egy igazi ünnepi programmal indul a STRAND Fesztivál. Augusztus 20-án újra a STRANDon adjuk át a Petőfi Zenei Díjakat, immáron negyedik alkalommal, egy kétórás show keretében. Ugyanezen az estén nagykoncerttel érkezik John Newman, lesz ünnepi NECC Party és a Balaton legnagyobb tűzijátéka is várja majd a Zamárdiba látogatókat – mondta el Lobenwein Norbert, a MOL Nagyon Balaton főszervezője.



További jó hír, hogy a mai naptól tanulmányozható a STRAND Fesztivál három színpadának részletes programja is: a Halott Pénz, Majka, Rúzsa Magdi, Quimby, ByeAlex és a Slepp és az AK26 mellett a teljesség igénye nélkül fellép majd a Punnany Massif, a Lóci játszik, a Bagossy Brothers Company, a The Biebers, az Animal Cannibals, a Wellhello, a Fish!, a Belga, a Brains, a Mary Popkids, a Margaret Island, a Kiscsillag, a Vad Fruttik, a Supernem, a Szabó Balázs Bandája, az Irie Maffia, a Blahalousiana, az Esti Kornél, a Szabó Benedek és a Galaxisok, a Hiperkarma, a 30Y és a Kelemen Kabátban is, valamint a Nagy-Szín-Pad tehetségmutató versenyzői. Ráadásul a STRAND történetében először játszik majd a fesztiválon a Hooligans, Krúbi, a Csaknekedkislány, illetve Geszti Péter is egy különleges best of műsorral érkezik majd a Balaton partjára.