Soha nem látott felvételek kerültek be az Apolló-11 holdraszállásáról készült dokumentumfilmbe

Páratlan, korábban nem látott eredeti felvételeket tartalmazó új dokumentumfilm mutatja be az ember első holdra szállását az Apolló-11 misszióval.A januárban a Sundance Filmfesztiválon debütált alkotást a hétvégén tűzték műsorra az amerikai mozik. Az Apolló-11 űrhajó 1969. július 16. és 24. között hajtotta végre történelmi küldetését. A holdra szállást az egész világ feszült figyelemmel követte a tévé képernyőjén. Az új dokumentumfilmhez azonban olyan eredeti felvételeket is találtak az amerikai Nemzeti Archívum raktárában, amelyek eddig nem kerültek nyilvánosságra. A filmkockákat szakértőcsapat digitalizálta, ezt használta fel a produkció - számolt be róla a Phys.org."A film fele olyan képekből áll, amelyeket korábban nem láthattunk" - mondta el Todd Douglas Miller rendező.A dokumentumfilm rendkívül látványos: egy jelenetben a mozivásznat teljesen betölti az amerikai űrkutatási hivatal (NASA) óriási lánctalpas szállítója.Az izgalmas felvételeket, 177 darab 65 milliméteres filmtekercset Dan Rooney, az archívum filmszekciójának vezető munkatársa fedezte fel. A tekercseken alig szerepelt valami információ, nem utalt rá igazából semmi, hogy az Apolló-11 eredeti felvételei lapulnak bennük a Maryland külvárosában lévő raktár nulla Celsius-fok alatti tároló helyiségében.Az archívum 279 tekercset bocsátott a dokumentumfilm rendelkezésére 16-, 35-, 60- és 70 milliméteres filmszalagokkal. A 65- és 70 milliméteres filmek a korszak luxusformátumának számítottak, az 1950-es és 60-as években a mozikban vetítették őket.Az 1972-ben bemutatott Moonwalk One című dokumentumfilmhez csupán a tekercsek egy részét használták fel.Rooney szerint a NASA valószínűleg azért nem használta a filmeket, mert nehéz volt ezt a nagy formátumot kezelni, és megfelelő felszerelés és szakértők sem álltak rendelkezésre.Az Apolló-11 1969. július 16-án indult a Földről Neil Armstrong, Michael Collins és Edwin "Buzz" Aldrin űrhajósokkal.A NASA a Kennedy Űrközpont földi műveleteit rögzítette ezekre a nagy formátumú szalagokra. Lélegzetelállító képeken tűnik fel Armstrongék űrhajója. A film azt is megörökítette, milyen hatalmas tömeg gyűlt össze távcsövekkel felszerelkezve a Cocoa Beachen, hogy szemtanúja legyen az indulásnak, és azt is, hogy a NASA irányítótermében még csupa fehér inges és sötét nyakkendős férfi ült.A nagy formátumú képek mellett sok kisebb formátumú felvétel is született, amelyeket az űrhajósok készítettek a misszió során, de ezek már a YouTube-on is láthatóak voltak.A rendező egyes, korábban már publikált felvételeket, köztük az Eagle holdmodul leszállását újra digitalizálta, így ez a rendkívül izgalmas rész a dokumentumfilmben kitűnő minőségben, színesben látható.A dokumentumfilmben a misszióról eredetileg közvetítő narrátor, Walter Cronkite legendás CBS műsorvezető hangja, valamint a legénység és a houstoni irányítóközpont eredeti párbeszéde hallható.Rooney szerint valószínűleg már az összes eredeti filmszalagot megtalálták és feldolgozták, de abban azért nem teljesen biztos, hogy valahol nem maradt mégis belőlük.