Sas József kórházba került Thaiföldön

információi szerint Sas József a szokásos téli thaiföldi pihenése közben rosszul lett és kórházi ellátásra szorult. A lap úgy tudja, hogy a 80 esztendős művésznek már napokkal ezelőtt haza kellett volna térnie Magyarországra, ám még a távoli országban erősödik, hogy bírja a majd’ egynapos utazást. Ezért a hazatérését a legnagyobb biztonságban szervezik. A legendás nevettető mellett imádott felesége, Zsuzsa és egy orvos is ott lesz a repülőúton.A 92 éves Baranyi László hosszú évekig rendszeresen fellépett Sas Józseffel a Fészek Művész­klubban és a munkakapcsolaton kívül baráti viszonyt is ápolnak egymással.– A feleségével utazott Thaiföldre, a tervek szerint a hétvégén érkeztek volna haza. Nagyon féltettem az utazástól, a hőmérséklet-különbségtől, de azt mondta, jól fog esni neki a kikapcsolódás. Mivel azt mondta, pihenni szeretne és a telefonját is kikapcsolja, így én nem beszéltem vele, mióta elutazott – mondta anak a művész, majd hozzátette, hogy októberben egy orvosi vizsgálat után kötelezték a keringési zavarokkal küzdő Sas Józsefet pihenésre a szakemberek. Ugyanakkor a humorista egészségi állapota javulásnak indult, ezért is vágott bele a tengerentúli utazásba.