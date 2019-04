Rúzsa Magdi: "Mindegy, hogy mi van, csak legyél egy jó ember" - videó

Dallos Bogi két éve indította a 7kornálam! című youtube talkshowját, ahol hétről hétre, egy-egy híres személyiséget invitált meg magához. A harmadik évad friss epizódjában a fiatal énekesnő vendége Rúzsa Magdi volt, aki mesélt az értékrendjéről, a karrierjéről, valamint az is kiderült, hogy, mi volt a legfurcsább pletyka, amit magáról hallott.Az új generációs talkshow lényege az, hogy Dallos Bogi otthonába invitál ismert embereket, hogy kibeszéljék az élet fontos dolgait, sőt még különböző "kihívásokat" is teljesítenek, így még inkább megismerhetjük az igazi oldalukat. Boginál eddig többek között olyan hírességek jártak, mint Pápai Joci, Freddie, Tóth Gabi, Weisz Fanni, Viszkok Fruzsi vagy Jakabos Zsuzsa.A friss adás vendége, az ország egyik legelismertebb énekesnője, Rúzsa Magdi volt, aki többek között mesélt arról, hogy mit csinált a Megasztár casting után, miért lett zárkózottabb az évek alatt, mi sokkolta, amikor Pestre költözött. Kiderül, hogy mi volt a leglázadóbb tettje kamaszként, valamint, hogy mi volt a legboldogabb pillanata a karrierjében.A friss évadban Bogi többek között Caramelt, Hajnóczy Somát, Henry Kettnert, és Nagy Viktort is vendégül látja lakása kanapéján. A következő epizódban, Lukoviczki Réka, azaz a Robotgirl történetét ismerhetik meg a nézők, mesél a gyermekkoráról, balesetéről, és terveiről is. A 7kor Nálam! premier részeit keddenként Bogiláthatod, és annyiszor nézed vissza, ahányszor csak akarod.