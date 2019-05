Rost Andrea, Vigh Andrea és Balázs János közös koncertje ma este a Zeneakadémián

Rost Andrea, Vigh Andrea és Balázs János lép színpadra péntek este a Zeneakadémia Nagytermében Vlagyimir Askenazi betegsége miatt.



Vigh Andrea, Liszt- és Príma díjas hárfaművész, a Zeneakadémia rektora az M1 aktuális csatorna műsorában elmondta, hogy Vladimir Askenazi a fiával közösen játszott volna a Zongora-sorozat keretében, azonban betegsége miatt le kellett mondania egész európai körútját, így a pénteki zongoraest is elmarad.



"Arra gondoltunk, hogy a közönséget úgy kárpótoljuk, hogy sztárok lépnek fel a Zeneakadémia Nagytermében" - mondta, hozzátéve, hogy Rost Andrea a legszebb operaáriákat fogja elénekelni, köztük olyan dalokat, mint Puccinitől a Tosca imája, Lauretta áriája a Gianni Schicchi című operából vagy Händel Almirena áriája és Richard Strauss Morgen című dala.



Vigh Andrea elmondta, hogy az esten szeretné "nagyon szép, romantikus hárfairodalommal körülölelni a programot", a koncerten Smetana Moldva-fantáziáját adja elő hárfán.



Hozzátette, hogy Balázs János, aki szintén romantikus darabokat választott péntek esti műsorába, a koncert második felében lép színpadra. A Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas zongoraművész a gyönyörű Liszt-darabok mellett, Verdi Rigoletto-parafrázisát, illetve Rachmanyinovot is játszik az est folyamán.



Mint mondta, aki nem szeretne eljönni a koncertre, visszaválthatja jegyét a Zeneakadémia jegypénztárban.



Kitért arra is, hogy jövő héten Kobajasi Kenicsiró érkezik az egyetemre, hogy újra vezényelje a Zeneakadémia Szimfonikus Zenekarát. Az akadémia fiataljaiból álló zenekar koncertjén Beethoven- és Csajkovszkij-művek csendülnek fel május 7-én és 8-án.