Rókusfalvy Lili: mindennap eszembe jut Bali szigete - fotók

Az emberek mosolya elkísérte Indonéziából



– Számtalan hely van még a világban, ahova szívesen elutaznék, de ha most kellene döntenem, hogy hova kérjem a repülőjegyem, akkor Ázsiába mennék. Ott meleg van, és azt nagyon szeretem – kezdi kérdésünkre Rókusfalvy Lili. Az M2 Petőfi TV műsorvezetője járt már Indonéziában, férjével Balin töltötték a nászútjukat, az akkor kilenc hónapos kisfiukkal együtt. – Külön kihívást jelentett Boldizsárral utazni, de szerencsére minden rendben ment, és elképesztően jól telt a kint töltött idő. Az a klíma, az a vendégszeretet, azok a természeti csodák, az a kultúra… – még mindig nem tudtam feldolgozni az ott szerzett élményeket. Minden egyes nap eszembe jut valami onnan: az illatok, az emberek mosolya, a motorozás; egyfajta érzet. Mindig ezek az érzetek azok, amik visszahívnak egy-egy helyre, ezért törekszünk arra, hogy minél több élménnyel gazdagodjunk. A festőművész férjem egyébként régebben sok időt töltött Ázsiában, nagyon szeretett kint alkotni, inspirálódni, töltekezni.

Itthoni kedvenc

– Télen-nyáron bármikor, rendszeresen visszajárunk a Balaton-felvidékre, nekünk belföldön az a kedvenc úti célunk – mondja Lili, hozzátéve: – Van ott egy kis házikónk, a tanúhegyek körülvesznek minket, abszolút szerelem a hely.



Bakancslistás berlini élet és a turnébusz



Lili Európán belül is nagyon sok helyre eljutott már, volt, ahová régi szerelme, a tánc vezette el. – Húsz évig táncoltam, Rómában például Európa-bajnokságot nyertünk az akkori táncpartneremmel, az volt az első önálló utam, és nagyon jól sikerült. A fiatal tévés rendszeresen visszajár Berlinbe, egy évet élt is a német fővárosban. – Bakancslistás célom volt, annak ellenére, hogy nem beszéltem németül, és előtte sosem jártam ott, de ez valahogy becsípődött. Elég jó érzékem volt hozzá, mert nagyon élhetőnek tartom a várost, egyedül Berlin időjárásával nem voltam annyira kibékülve. De ezzel ki is pipáltam az „éljünk egy kicsit máshol" tételt, azért is jöttem haza, mert nagyon hiányoztak a szeretteim, és nagyon szeretek Budapesten élni, biztosan tudtam, hogy itt szeretnék családot alapítani. De ettől függetlenül mindig nyitott vagyok rá, hogy egy picit hosszabb időre elutazzunk valahova. Lili Németországot egy kalandos körúton is felfedezte annak idején. – Nagyon jó barátaim a Bohemian Betyars együttes tagjai. Volt egy nyár, amikor bepattantam a turnébuszukba – Berlinben vettek fel –, majd tettünk egy nagy kört: bejártuk egész Németországot és átmentünk Dániába is. Az is egy nagyon emlékezetes utazás maradt – meséli.

Szeretnek eltévedni egy utazáson



Kérdésünkre, hogy milyen szempontok szerint választanak úti célt, Lili így válaszol: – A férjemmel olyan helyeket keresünk, ahol aktívan pihenhetünk, kirándulhatunk, lemehetünk a vízpartra, ugyanakkor a kultúra megléte is fontos. Szeretünk elmenni egy jó múzeumba, megnézni egy érdekes kiállítást, vagy ha nincs is konkrét program, akkor csak megcsodálni az épületeket a városban. Érdekes, mi nem szoktuk előre megtervezni, hogy miket nézzünk meg egy adott helyen. Azért is tudunk jól együtt utazni a férjemmel, mert mindketten szeretünk eltévedni is: egyszerűen arra megyünk, amerről érezzük a jó illatokat, és amerre látjuk, hogy inkább a helyiek mozognak. Nem is nagyon vettünk még útikönyvet se a kezünkbe, szeretünk magunk felfedezni egy várost. Ebben persze az is benne van, hogy esetleg nem láttuk a főbb nevezetességek nagy részét, mert arra nem jutottunk el, de úgy vagyunk vele, hogy azért majd még visszamegyünk. Sok olyan hely van, ahol már jártunk, de szeretnénk visszatérni, ilyen például Portugália: Porto három nap alatt annyira belopta magát a szívünkbe, hogy bármikor újra elmennénk oda, pedig annyira nem is bővelkedik a látnivalókban, egyszerűen a hangulata az, ami visszahívja az embert.



Elmosta őket a monszun Balin



Amikor Lilit arra kérjük, meséljen egy emlékezetes utazási történetet,

Ázsiába repít minket: – Most már nevetünk rajta, de ehhez egy évnek kellett eltelnie. Amikor édesanyámékat vártuk Balira, szerintem aznap volt a legnagyobb monszun az indonéz szigeten. Rettentően szakadt az eső, mi pedig a rizsföld kellős közepén laktunk. A telefonom eltűnt, valószínűleg elvitte a víz, mert kieshetett a zsebemből a motoron – vagy ellopták a helyi mosodában, ez még mindig vita tárgya itthon – , de a lényeg, hogy anyukámék így érkeztek meg, hogy nálam semmilyen kontakt nem volt. Egy robogóval felhozták őket egy adott pontig, majd onnan csúszva-mászva kellett feljutniuk a szállásra… Egyszerűen elmosott minket a monszun. Amikor pedig már hazafelé indultunk, a reptéren kiderült, hogy egy nappal túlhaladtuk az engedélyezett kint tartózkodásunkat – éjfél után jártunk pár perccel –, és ezért nem kevés összeget felszámoltak, amit csak helyi pénzben fogadtak el. Persze addigra már elköltöttük, amit korábban váltottunk, így aztán a kilenc hónapos csecsemővel rohangáltunk összevissza a helyi pénzért, míg végül megtörtént a kifizetés. Azt hittem, ott maradunk, még az őrszobát is megjártuk, de aztán hazajöttünk… Kellemes lezárása volt az útnak. Ennek ellenére tényleg visszavágyunk, mert nem ezek az „élmények" jutnak eszünkbe, hanem a már említett szépségek.

Bátran kipróbálják a helyi ételeket



– Nagyon extrém fogásokat, például bogarakat még nem kóstoltam, de ha csak az lenne, akkor valószínűleg megtenném, mert imádok enni! – fogalmaz Lili kérdésünkre, hogy mennyire bátran kóstolja meg egy adott hely gasztronómiai specialitásait. – Egyébként szerintem elég bátrak vagyunk ezen a téren, természetesen a kisfiunknak abszolút nem adunk kétes eredetű ételeket. Ismeretlen helyen a vízzel, a fogmosással, a piacon vásárolt gyümölcsökkel is óvatosak vagyunk, ugyanakkor mindig próbálunk csak helyi ételeket választani, nemzetközi gyorséttermekbe például egyáltalán nem szoktunk betérni egy utazáson.



Mesebeli karácsony vár rájuk



– Idén először nem itthon töltjük majd az ünnepeket. Nagy álmom volt egyszer egy olyan karácsony, amikor nem rohangálunk jobbra-balra, különböző családi ünnepségekre – annak ellenére, hogy nagyon szeretem őket, de mi egyébként is olyan család vagyunk, akik év közben is sokat találkoznak –, hanem tényleg pihenünk. Úgy döntöttünk, hogy kipróbáljuk, milyen egy faházban, az erdő közepén tölteni a karácsonyt. Vettünk egy nagy levegőt a férjemmel, és megbeszéltük, hogy akkor csak bedobjuk a pizsamát, a társasjátékot a bőröndbe, elcsomagoljuk az előre megfőzött ételt, és elmegyünk ebbe a kis faházba. Szűk családi körben ünneplünk majd, jöhet a bejglizés, és reméljük, hogy lesz hó is, tudunk szánkózni – meséli az év végi terveket Lili.



A gyűrű nélkül nincs utazás



Mi az, amit Lili feltétlenül elcsomagol egy utazásra? – Édesanyámtól még általános iskolás koromban kaptam egy gyűrűt, úgy tizenöt éve minden egyes utazásra azzal megyek: vagy rajtam, vagy nálam van, de anélkül nem indulok el. Máshoz nem ragaszkodom, inkább az a típus vagyok, aki ötszáz százalékosan, mindent bepakol a gyermeknek, és a saját alapvető dolgait képes otthon hagyni. De amire azért még nagyon figyelek, hogy eltegyem a kiszemelt könyvet – itthon kevés időm van olvasni –, és fontos, hogy legyen nálam kézfertőtlenítő is.