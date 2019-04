Robotok értékelik az emberek munkáját az Amazonnál - Ha nem jó a teljesítmény, már küldik is a felmondólevelet

A Verge oknyomozó cikke szerint a netes vásárlásban utazó Amazon, amely 125 ezer raktárost foglalkoztat, tízezres nagyságrendben rúghat ki a cég munkavállalókat "termelékenységi okokra" hivatkozva egy robotrendszer révén.Egy munkaügyi per iratanyagához csatolt levélből az derült ki, hogy a 75 amerikai raktárbázisuk egyikén egy év leforgása alatt 300 raktári munkást - az ottani teljes munkaerő több, mint tizedét - rúgták ki a robotfelügyelők, akik mérték a dolgozók teljesítményét, emberi beavatkozás nélkül figyelmeztették őket a kvótától való elmaradásukra - írja a 444 A cég nem is tagadta az eljárást, mindössze azzal védekezett, hogy bár mindez igaz, kirúgás esetén egy élő embernek is le kell azért okéznia az automata hajcsár által megírt felmondólevelet. De az Amazon még védekezésként sem állított olyat, hogy lett volna akár egyetlen olyan eset, amikor az emberi főnök felülbírálta volna a gépet.Az Amazon raktárosai arra panaszkodnak, hogy szó szerint nem mernek vécére menni munkaidőben, nehogy túl sok nem munkával töltött percet szedjenek össze - amire különösen érzékeny a rendszer - és robotnak érzik magukat, mivel puszta számadatok alapján büntetik és rúgják ki őket.