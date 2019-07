Robotként életre keltették a tokiói olimpia kabalafiguráit - fotók

Fotók: MTI

A jövő évi tokiói olimpia szervezőbizottsága újabb robotokat mutatott be hétfőn, amelyeket az olimpia és a paralimpia alatt fognak alkalmazni: egyikük a virtuális részvételt teszi lehetővé, egy másikat az atlétikai pályán a gerelyek, diszkoszok összegyűjtésében alkalmaznak, és robotként életre keltették az olimpia kabalafiguráit, Miraitovát és Szomeitit is.Utóbbi két robotot beépített kamerával látták el és mindkettő képes végtagjai mozgatására. A kommunikáció területén alkalmazzák őket. Képesek felismerni, ha egy sportoló vagy vendég megközelíti őket, kar- és szemmozgásaikkal üdvözlik a hozzájuk fordulókat. Beszélni ugyan nem tudnak, és mozogni is csak korlátozottan, de Moridaira Tomohisza fejlesztőmérnök szerint arra is képesek, hogy mágnesek segítségével tartsák az olimpiai lángot.A T-TR' nevű robot a virtuális részvételt teszi lehetővé, az embernagyságú, mozgó képernyő azoknak készült, akik személyesen nem lehetnek majd jelen az olimpián.A Toyota mérnökei kifejlesztettek egy mesterséges intelligenciával ellátott önjáró robotot is, amely az atlétikai dobószámokban fog segédkezni a sporteszközök begyűjtésében. A nagyobb doboz alakú robotban van hely a gerelyek, diszkoszok és a súlygolyók elhelyezésére.A japán cég már korábban bemutatta embereket támogató robotjait (Human support robot), amelyek az Olimpiai Stadionban fogják segíteni a munkát. A DSR robotjai az ételeket és italokat fogják felszolgálni a nézőknek, akik tableten rendelhetik meg azokat.A Toyota, a tokiói olimpia hivatalos szponzora bejelentette továbbá, hogy több mint háromezer személyautót biztosít a játékok számára, köztük az e-Palette önjáró elektromos autót és más speciális elektromos autókat, amelyek a kerekesszékeseket fogják segíteni.