Robert Redford utolsó filmjével nyitott a Febiofest

David Lowery amerikai filmrendező The Old Man & The Gun című filmjének vetítésével nyílt meg csütörtökön este a 26. Febiofest nemzetközi filmfesztivál Prágában.



Robert Redford, a 81 éves amerikai színészlegenda, az alkotás főszereplője korábban azt nyilatkozta, hogy valószínűleg ez lesz az utolsó film, amelyben szerepet vállalt.



Az eredeti tervek szerint a filmszemlét Peter Fonda amerikai forgatókönyvíró és színész nyitotta volna meg, de a 79 éves Fonda egészségügyi okok miatt a hét elején lemondta részvételét.



Ennek ellenére a kultikus Szelíd motorosok (1969) című amerikai film egyik forgatókönyvírója, rendezője és főszereplője a Febiofest nyitóestjén Kristián-díjat kapot, amelyet a művész nevében Martin Palán, a Bontonfilm filmforgalmazó társaság igazgatója vett át.



A másik Kristián-életműdíjat Jirina Bohdalová, cseh színésznő vette át Anton Stanek cseh kulturális minisztertől.



A március 21. és 29. között zajló Febiofest díszvendége Bille August Oscar-díjas dán filmrendező, s ellátogat a fesztiválra többek közt Louis Garrel francia rendező és színész, valamint felesége, Laetitia Casta modell és színésznő, Elad Keidan izraeli filmrendező.



A Febiofest filmfesztiválon összesen 156 filmet láthatnak az érdeklődők. A 18 tematikus szekcióban mintegy hatvan ország alkotóinak a filmjeit vetítik le. Magyarországot több film, köztük Pálfi György Az Úr hangja, Schwechtje Mihály Remélem, legközelebb sikerül meghalnod :), valamint Lengyel Balázs Lajkó - Cigány az űrben című alkotása képviseli.



A versenyprogram győztese megkapja a Kristián-díjat, amellyel 15 ezer dolláros pénzjutalom is jár.



A fesztivál zárónapján levetítik Stan Laurel és Oliver Hardy amerikai komikuspáros életéről szóló filmet, a Stan & Ollie-t.



A Febiofest, amelyet Fero Fenic Prágában élő szlovák filmrendező hívott életre a kilencvenes évek elején, az egyik legnagyobb és legnépszerűbb kulturális rendezvénnyé vált Csehországban. Két évtized alatt a Febiofest komoly nemzetközi rangot vívott ki magának. Évente mintegy 50-60 ország 150-200 új filmjét vetítik le. A filmszemle nézőinek száma Prágában évente nagyjából 80 ezer.



A prágai szemle után a kiválasztott filmeket áprilisban több cseh városban is levetítik, majd az egész rendezvény átköltözik Szlovákiába, ahol szintén egy héten át lesznek megtekinthetőek az alkotások.