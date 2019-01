Ritka pillanat: egy képen Bruce Willis öt lánya

A karrierje nagy részét fehér atlétában, másnapos világmegmentéssel töltő Bruce Willis igazi, hamisítatlan lányos apuka: mind az öt gyermeke lány lett ugyanis. Willis legfiatalabb lánya - Ema Hemingtől - még csak négyéves, míg a legidősebb, Rumer már harminc. Egyébként pont ő volt az, aki megosztotta Insta-oldalán a húgaival közös fotót, amihez egy igen szívhez szóló szöveget is mellékelt. - írja a BorsOnline Ebben leírja, bármit is hozzon az élet, a képen szereplő másik négy lány az élete legfontosabb négy szereplője, akik nem csak a húgai, de a legjobb barátnői is. “Köszönöm nektek, hogy minden napomat jobbá teszitek."