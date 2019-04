Rezgő ujjú kapitány - megnéztük a Shazamot - kritika

Töredelmesen bevallom, nem gondoltam volna, hogy pont az a Shazam lesz a DC-szuperhősfilmek legizgalmasabb karaktere, aki egyébként hírből sincs olyan népszerű, mint például Batman, Superman vagy akár Wonder Woman. A róla elnevezett film – amelynek végére egy felkiáltójelet biggyesztettek, pont így: Shazam! – ráadásul nemcsak a saját ligájában szállít magas minőséget, de példának okáért a legújabb Marvel-filmre, a Marvel kapitányra is köröket ver. Ezzel nálam a DC történelmet írt: ugyanazon esztendőben először sikerült egyértelműen jobban az ő filmjük, mint a konkurens Marvelé.A sikerben több dolog is közrejátszik. Elsőként itt van nekünk a sztori. A Shazam! egy vérbeli eredettörténet, sőt voltaképpen maga a szuperhőssé válás krónikája. Gyerekként ugyan ki ne álmodozott volna arról, hogy hirtelen arra ébred, szuperképességei vannak? Láthatatlanná válik, amikor csak akar. Képes a teleportálásra. Tud olvasni mások fejében, miközben saját gondolataival akár tárgyak mozgatására is képes. Erre a gyermeki vágyra játszik rá a Shazam!, és egy idő után még a felnőtt nézők is azon kapják magukat, hogy élvezettel merülnek el az újabb és újabb ötleteken, a „mi lenne, ha" érzésben. A remekül felépített sztorin túl a rendező, David F. Sandberg (akihez már fűződik egy bravúr: az Annabelle második részével sikerült kiköszörülnie az első rész okozta csorbát) filmje egy teljesen új színt hozott a DC-filmek sötét világába. Az előzetesek persze már sejtették, hogy az eddig jobbára a komolykodásáról ismert moziuniverzum végre felölti magára a laza gúnyát, ám épp emiatt joggal tarthattunk attól, hogy a Shazam! végül annyira laza lesz, hogy majd szétesik. Igenis félő volt, hogy a gagyi poénok tömkelegében alig fogunk találni értékelhető, jópofa humort; hogy állazaságával a főhős már az első negyedórában ellenszenvessé válik, valahányszor erőltetetten utánozni próbálja a Marvel poéngyárosát, Deadpoolt.A DC alkotói azonban mindvégig résen voltak, és egy pillanatig sem engedték, hogy a Shazam! csupán a Deadpool gyönge utánzata legyen. Nem bizony, Sandberg filmje ugyanis a saját jogán vicces. Morbid és perverz humor helyett a gyermeki jópofaságban hisz, előképe ilyen tekintetben alighanem a Tom Hanks-féle Segítség, felnőttem! lehetett. A címszereplőn kívül ráadásul egy sor jobbnál jobb mellékkaraktert is megismerhetünk, akik mintha A hihetetlen család élőszereplős változatai lennének, majdnem olyannyira szórakoztatók. A remek sztori persze korántsem lenne remek egy karizmatikus gonosz nélkül, de szerencsére azt sem spórolták ki az alkotók. És itt térjünk is ki a film egy sötétebb vonalára! A Shazam! a kedves családi hangulat megteremtése mellett az irigység nyomorult érzését is megjeleníti, nem is egyetlen szereplő szemszögén keresztül. Az irigység, illetve az az ellen való küzdelem a film egyik legmeghatározóbb eleme, ám egy gyereknek mégsem ezektől lesz rémálma: a filmben megjelenített szörnyek látványa mindenképp kerülendő egy kisiskolás számára. Ezeknél az ocsmány lényeknél érezni talán, hogy a készítők nem mindig jutottak konszenzusra abban a kérdésben, mégis ki legyen a film célközönsége. Mindazonáltal a sok gyerekszínész – élükön Jack Dylan Grazer és Asher Angel – nagy szívet kölcsönöz a filmnek, miközben Zachary Levi címszereplőként, Mark Strong pedig gonosztevőként válhat kedvenccé. De ha valaki még ezután is Supermanre kíváncsi, annak azt ajánlom, várja ki a film végét, elvégre minden szempontból érdemes addig eljutni.