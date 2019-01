Rendőrségi kihallgatásra idézték be egy botrányt kavaró orosz film rendezőjét

Kihallgatásra idézték be a rendőrségre Alekszej Kraszovszkijt, egy botrányt kavart háborús film rendezőjét - közölte jól értesült forrásra hivatkozva vasárnap az Interfax orosz hírügynökség.



Kraszovszkijt a moszkvai rendőrparancsnokság gazdasági, biztonsági és korrupcióellenes osztályára idézték be. Az okot az Interfax informátora nem nevezte meg.



Kraszovszkij legutóbbi, Prazdnyik (Ünnep) című filmvígjátéka már a bemutatása előtt botrány kavart egyes körökben Oroszországban. A film cselekménye azt mutatja be, hogyan a készült a szilveszter megünneplésére egy privilegizált család a náci blokád alá vont Leningrádban.



A szentpétervári ügyészség előzetes ellenőrzésre berendelte a film forgatókönyvét és a leforgatott anyagot. Andrej Turcsak, a kormányzó Egységes Oroszország párt főtanácsának titkára, az orosz parlamenti felsőház felszólította a kulturális minisztériumot, hogy ne adja ki vetítési engedélyt. Kraszovszkij szerint az állami szervek az alkotókkal szemben a nyomásgyakorlás és a megfélemlítés eszközeivel élnek.



Vasárnap a YouTube-on a film több órán át elérhetetlenné vált. A videomegosztó szolgáltató ezt utólag műszaki hibával magyarázta,



Kraszovszkij, akit mindeddig nem ellenzéki alkotóként volt ismert, január 3-án osztotta meg a filmet a YouTube-on, mert nem bízott abban, hogy annak vetítését engedélyezni fogják. A nézők önként fizethetnek a megtekintésért. Vasárnap este az alkotást több mint egymillióan látták.



A kultusztárca tavaly, egyebek között kegyeletsértésre hivatkozva, a Sztálin halála című brit-francia szatíra forgalmazását tagadta meg.