Rendőrök mentették ki a bajból Détár Enikőt

Kép forrása: borsonline.hu

Két csinos nő, magas sarkúban tolt egy személyautót szerda éjszaka az Erzsébet hídon Pestről Budára. A nem hétköznapi látvány mégsem kényszerített egyetlen autóst sem megállásra és segítségnyújtásra... A nagy hidegben a lerobbant autó tulajdonosának, Détár Enikőnek egyetlen reménye volt, hogy minél gyorsabban biztonságos helyre vonulhat a kocsival, így nem okoz balesetet – írja a Bors.– Fellépésről jöttünk haza Sztárek Andrea kolléganőmmel hajnalban, és egyik pillanatról a másikra megállt a kocsim – mesélte a Borsnak Détár Enikő. – Most már tudom, hogy az ékszíj szakadt el, de akkor természetesen elképzelésem sem volt, mi a baj, az egyetlen ami biztosnak látszott, hogy autóval onnan nem megyünk sehova. A híd közepén álltunk meg, ott nem várhattunk, amíg jön a segítség – mondta Enikő.– Kiszálltunk Andival, és elkezdtük Buda felé tolni az autót. Nagykabátban, magas sarkúban, ahogy voltunk. A semmiből érkezett meg egy rendőrautó, és gondolkodás nélkül megállt. Nagyon rendesek voltak – áradozott a színésznő, s fontosnak tartja kiemelni, a rend őrei nem azért ugrottak, mert felismerték a két művészt.– Sok kritikát kapnak az egyenruhások, és közben kevesen osztják meg a közönséggel azokat az élményeiket, amelyek nagyon is pozitívak velük kapcsolatban – magyarázta a színésznő, majd hozzátette: – Én rendkívül hálás vagyok azért, hogy a gyors helyzetfelismerésnek és segítőkészségnek köszönhetően komolyabb probléma nélkül megúsztuk ezt a kalandot. A hídról leérve már jött is a párom, és percek múlva megérkezett a tréler. Az autó hamarosan készen lesz, az emlékeimben azonban még nagyon sokáig őrzöm az őrangyalaink emlékét. Innen is köszönöm a rendőröknek a segítséget!