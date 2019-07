Rékasi Károly beszáll a politikába

A közelgő önkormányzati választásokon Rékasi mellett több más ismert médiaszereplő indulásáról is érkeztek hírek - idézte fel a media1.hu Budapest VIII. kerületben például, a Klubrádió volt műsorvezetője indul el függetlenként, de szinte az összes ellenzéki párt támogatását is megszerezve, hogy a C8 nevű civil szervezet egyik meghatározó tagjaként Józsefvárosban az elmúlt években végzett aktivitását magasabb szintre emelve, polgármesterként folytassa.A Fidesz színeiben indul a választásokon Gyöngyösön a polgármesteri címért a TV2 Szerencsekerék című volt műsorának egykori műsorvezetője,, az ATV és a HírTV volt műsorvezetője viszont hiába szeretett volna főpolgármester-jelölt lenni, és szerezte meg ehhez a DK támogatását, mivel a budapesti ellenzéki előválasztáson végül Karácsony Gergely győzedelmeskedett, így végül Kálmán Olgából nem lett főpolgármester-jelölt.Egy másik ismert médiaszemélyiségnek,is főpolgármesteri ambíciói voltak, de ő a nemrég megrendezett előválasztáson végül részt sem vett.A Barátok Közt Bartha Zsoltjaként is ismert színész kedden jelentette be Facebook oldalán politikusi ambícióit:

Rékasi Károly vagyok. Hivatásom, a színészet. Párommal, Pikali Gerdával a Molnár-sziget szerelmesei lettünk és itt építgetjük a házikónkat, ami reményeink szerint az otthonunkká válhat! Lakva-nézve-fölfedezve a környéket, látjuk a hiányosságokat is… De ez éppen hogy nem visszafog, hanem lelkesít bennünket! S úgy gondoljuk, hogy ami számunkra kellemesebbé, élhetőbbé, szebbé, problémamentesebbé tehetné a környéket, az minden itt élőnek jó szolgálatot tehetne! Meggyőződéssel hisszük, hogy az ismertségünk segítségül lehet olyan közérdekű problémák megoldásában, melyek mindenkit érintenek. Soroksári Civil Szervezetek és Személyek Egyesületének felkérésére indulok a 2019. októberi választásokon képviselő-jelöltként, az 5. választókörzetben."