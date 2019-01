Radics Gigi slágere még Lady Gagát is megelőzte a Billboard slágerlistáján

Mint arról korábban mi is beszámoltunk, Radics Gigi dala, a Moment a második legerősebben nyitó dal lett a Billboard listáján, a Dance listán pedig az 52. helyen kezdett néhány hete. Innét tör egyre előre, és már a 18. helyet tudhatja magáénak, olyan előadókat utasítva maga mögé, mint Ariana Grande, vagy Lady Gaga. Magyar előadó még nem ért el ilyen sikert.Nehéz felfogni, hogy az én dalom egy listán szerepel olyan világsztárok slágereivel, akiket szakmailag tisztelek, nem mellesleg rajongok is értük. Hihetetlen, hogy az én zeném csak kúszik felfelé, a legendás énekesnők pedig utánam következnek. Nem is tudom elmondani, milyen érzés. Kíváncsi vagyok, meddig jutunk, remélem, sikerül még néhány helyet javítani, bár ez így is mesés eredmény – mondta az X-Faktor mentora boldogan a Blikknek Gigi hamarosan repülőre ül, hogy az Egyesült Államokba utazzon, mert szeretné közvetlenül megtapasztalni, hogy milyen a fogadtatása a dalának a tengerentúlon.Spotify: https://open.spotify.com/album/0PNCwMsjVQAJDKxnvWQi8E Itunes: https://itunes.apple.com/us/album/moment-feat-rio/1437045214?i=1437045215