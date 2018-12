Radics Gigi Quincy Jones meghívására a legbüszkébb 2018 -Azt üzeni, merjünk hinni az álmainkban

– Hogyan, kivel ünnepled idén a szilvesztert? Munkával vagy pihenéssel töltöd az év utolsó estéjét?

– Szerintem az előadók életében a szilveszter mást jelent, mint általában, nekünk munkával telik ez a nap, és a szórakozás helyett a tömény szórakoztatásról szól. Ilyenkor minden ember kiengedi a fáradt gőzt, bulizni akar. Ezért én általában úton vagyok, és több helyen is éneklek a nap folyamán, éjszaka is. Idén nem tudom, hogyan alakul még, de valószínűleg most sem lesz másképp. Persze ilyenkor velem tart a legjobb barátom, a családom, ezért bárhol is ér az éjfél, mi együtt vagyunk, és nekem ez a legfontosabb, hiszen tulajdonképpen mindegy hol lépjük át az éjfélt a térképen, ha ott vannak velem, akiket szeretek.



– Mi az, ami nem maradhat el az évzárásból? Vannak hagyományok, amelyekhez szigorúan tartod magad?

– Abból kifolyólag, hogy úton vagyunk, nem nagyon van különösebb szokásunk. Koccintani azért biztosan fogunk, és meghallgatjuk, elénekeljük éjfélkor a magyar himnuszt.



– Összegzel év végén? Számba veszed, milyen időszak van mögötted, levonod a tanulságokat? Mit érzel, hogy zártad ezt az évet?

– Mindig megfogadok bizonyos dolgokat, például, hogy többet fogok pihenni, vagy valamit megteszek, ami elmaradt az adott évben, aztán vagy bejön, vagy nem. Én alapvetően hiszek a vonzás törvényében, ezért nemcsak szilveszterkor, hanem az egész évben próbálok pozitívan gondolni a céljaimra, és ez általában be is jön.



– Mire vagy a legbüszkébb 2018-ból?

– Nagyon tömény volt 2018, ezért nem tudok csak egyet kiragadni. Talán az volt az évem legfontosabb pillanata, amikor év elején Quincy Jones házába meghívást kaptam a születésnapjára, és Stevie Wondert váltva a színpadon énekelhettem neki. Quincy Jones Michael Jackson producere volt, és én énekelve köszönthettem a 85. privát születésnapján! Felfoghatatlan és megtisztelő érzés utólag is. De az ezt követő nyári születésnapi koncertjén itthon, Budapesten is énekeltem a Sportarénában, így lett teljes ez a csodálatos élmény. Azt hiszem, örökké hálás leszek ezért. Idén én nyertem meg először a Budapest Dala versenyt, egy apuval közösen írt szerzeménnyel, a Budapest szerelemmel, és már másodszor ülhettem be mentorként az X-Faktorba, ami hihetetlenül népszerű volt idén is, de talán még soha ennyire. Aztán eljuthattam Új-Zélandra és Ausztráliába énekelni, ami szintén egy csoda számomra, régi vágyam volt. Az új, amerikai kiadású dalom a Moment pedig a Billboard amerikai zenei listára került néhány hete, ahol hétről hétre előrébb jut. Olyan énekesek dalaival verseng, mint Ariana Grande, Lady Gaga, Jennifer Hudson vagy Barbara Streisand. Számomra ez mind-mind azt bizonyítja, hogy érdemes csinálni, amit csinálok, hogy jó úton haladok, és merni kell nagyokat álmodni, mert csak akkor ér el az ember még több sikert.



– Mit gondolsz az újévi fogadalmakról? Tűzöl ki ilyenkor újabb célokat?

– Mindig pozitív vagyok, nemcsak szilveszterkor vannak terveim vagy céljaim, hanem egész évben, és rengeteget dolgozom azért, hogy mindig elérjem a következőt. Én ebben hiszek.



– Ha tehetnéd, mit kívánnál magadnak és a világnak jövőre?

– Magamnak azt, hogy folytassam tovább azt az utat, amit elkezdtem és többször lássam magam kívülről, mert hiszem, hogy így sokat lehet tanulni. Az világnak azt üzenem, hogy merjen mindenki álmodni, és higgyen mindenki abban, hogy elérhetők a legőrültebbnek tűnő célok is, csak komolyan kell gondolni.



– Milyen lenne számodra a legtökéletesebb évzárás?

– Például egy hatalmas wellnessezés a barátaimmal és a családommal, távol a főváros zajától, de bárhogy is alakul, tökéletes lesz.