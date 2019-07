Radics Gigi közreműködésével tér vissza Emilio kultikus dala!

Új köntösbe bújtatott régi dallal jelentkezik Emilio két fantasztikus előadóval az oldalán. Az énekes Ne nézz vissza rám című számát dolgozta újra, ezúttal Radics Gigi és DR. BRS közreműködésével. Az így született alkotás premierjére a Sláger Reggelben került sor!



Hónapok óta zajlanak a munkálatok, hogy elkészülhessen Emilio egyik legnépszerűbb számának, a Ne nézz vissza rámnak újrakomponált változata. A sokak által kedvelt dalát egy gyönyörű női hanggal is megfűszerezte: Radics Gigi működött közre benne. Gigi áprilisban tért vissza Magyarországra Amerikából, és rögtön bekapcsolódott a már keményen pörgő munkába. Korábban arról mesélt, milyen nagyra tartja Emiliot szakmailag, és mekkora meglepetésként érte a felkérés.



– Először elgondolkodtam, hogy milyen módon illik majd a hangom ehhez a közismert dalhoz, de végül a stúdióban kiderült, hogy passzolunk egymáshoz. A stúdiómunka során megtaláltuk a közös hangot mindhárman. Én nagyon élveztem a felvétel folyamatát, és szerintem egy izgalmas közreműködés jött létre, ami remélhetőleg DR BRS többi feldolgozásához hasonlóan szintén nagyot üt majd a rádiókban és a klubokban. Eleve régen énekeltem már magyar dalt, úgyhogy külön öröm, hogy pont ebben a slágerben énekelhetek újra az anyanyelvemen – mondta az énekesnő.



Gigi mellett az egyik legjobb magyar dalfeldolgozásokért felelős dj producer, DR. BRS volt Emilio segítségére ebben. Gigi szerint "DR. BRS a feldolgozásaival visszahozza azokat az előző generációs érzéseket, amiket több tíz éve szerettek az emberek a zenében. Kicsit új köntösbe kerülnek a régi dalok, a Ne nézz vissza rám is nagyon jól sikerült. Ebben a formában a mai fiataloknak is tud adni valamit egy olyan szerzemény, ami már sok éve bizonyított a slágerlistákon."



A dal a Sláger FM reggeli műsorában debütált, azt követően pedig ki tudja, hol áll meg, mire meghódítja a nosztalgiával telt magyar szíveket!