Radics Gigi fenekének külön rajongói oldala van - fotók

Csak az egészen nagy világsztároknak jár ki az a fajta rajongás, amilyen Radics Gigit körülveszi. Rajongóinak egy csoportja azonban nemcsak az egyedi hangjáért, hanem egy egészen más adottságáért is megőrül: a fenekéért –Nem is csoda, Gigi sokat dolgozott azért, hogy Beyoncéhoz vagy Jennifer Lopezéhez hasonló, telt és kerek popsija legyen, de arra még ő sem számított, hogy ennek a testrészének külön rajongótábora lesz. Létezik ugyanis egy Instagram-oldal, amelyen a becses popsié a főszerep, és amit Gigi is követ. Készítője csak érintőlegesen foglalkozik az énekesnő más, egyébként szintén figyelemre méltó testi adottságaival, kifejezetten a hátsója érdekli. Ennek szenteli a videókból, fotókból összeállított oldalt.– Fogalmam sincs, ki készítheti ezt az Insta-profilt, mindenesetre bárki is az, nagyon aranyos. Amikor megláttam az oldalt, nagyon nevettem: mennyire őrült dolog, hogy létezik külön oldal Radics Gigi fenekének?! Aztán gondoltam, poén, ha követem, biztos örülne az oldal szerkesztője, másrészt kedves, hogy vannak embe­rek, akik kifejezetten ezt értékelik és lájkolják. Persze látom, azóta is rendületlenül osztja a képeket, ahol az arcomnak nem sok szerepe van – mondta anak nevetve Gigi.A becses testrész még csak 250 rajongót gyűjtött össze, de könnyen lehet, hogy egyszer Gigi feneke is utoléri tulajdonosát.A népszerű énekesnőnek életformája az edzés, és főleg a comb-fenék gyakorlatokat részesít előnyben. Azt tényleg mindennap csinálja. Ha későn ér haza valahonnan, akár éjjel is képes nekiállni guggolni.– Guggolok négyszer negyvenet két kétkilós súllyal a kezemben, többnyire sportfűzőben, aztán földön támaszkodva lábemelés, egyik a másik után, ebből is százhúszat csinálok. Ezeken kívül is vannak még speciálisan otthon végezhető gyakorlataim, ha pedig eljutok edzőterembe, akkor biztos, hogy fél óra lépcsőzéssel vagy taposással indítok – fedte fel a formás popsi titkát Gigi, aki szerint a külső csak adottság.