Rácz Réka fitness modell autóversenyző testvére nyomdokaiba léphet

A TV2 Super Car című autós magazinműsorának vasárnapi adásában a RaceTaxi.hu tartóssági kupasorozatának női fordulójában, a kilences rajtszámmal induló Rácz Réka fitness modell teheti próbára vezetési tudását és technikáját egy 750 lóerős BMW M5 sportlimuzin kormánya mögött.



Rácz Réka autóversenyző családból származik, hiszen édesapja profi pilóta volt, s most öccse, a 13 éves Gergő tör ilyen babérokra. Annak ellenére azonban, hogy otthon a száguldás szerelmesei veszik körül, a fitness modell még sosem ült versenyautóban, így nem is igazán tudta, hogy mire számíthat a RaceTaxi.hu tartóssági versenyén.



– Nagyon jól éreztem magamat a versenyautóban, de őszintén szólva egyáltalán nem figyeltem arra, hogy egyforma köröket menjek, inkább a pillanatot szerettem volna megélni – mondja mosolyogva a fitness modell, aki instrukciókat nem, támogatást viszont annál többet kapott családjától, akik a versenypálya mellől nézték, ahogy beveszi az Euro Ring kanyarjait.



– Úgy gondolom, hogy kiadtam magamból mindent a versenypályán, de őszintén szólva nagyon megzavart, amikor beszélgetnem kellett a mellettem ülő instruktorral, Rácz Istvánnal – mondja Réka, hozzátéve: nevetve meg is kérte a profi pilótát, hogy ne szóljon inkább hozzá, ezután azonban még inkább záporoztak rá a kérdések.



A fitness modell mindig is szerette és kereste is a kihívásokat, most azonban úgy véli, nem fog testvére után ő is autóversenyzői babérokra törni, bár amatőrként nem tartja elképzelhetetlennek, hogy ismét megméresse magát.



Az, hogy Rácz Réka mennyire tudott azonos szintidejű köröket menni az Euro Ringen és ez összetettben mire lesz elég számára a győzelemhez, az kiderült a Super Car vasárnapi adásából.



Március 31-én startolt el a RaceTaxi.hu tartóssági kupasorozatának női fordulója a TV2-n futó Super Car autósmagazinjának részeként. A Magyarországon egyedülálló műsorformátum hétről hétre izgalmas és fordulatos versenyeket ígér, miközben a hazai hírességek eddig nem látott, új oldalával is megismerkedhetnek majd a nézők.