Puskás Peti és Curtis közös dallal és klippel rukkoltak elő - hallgassa meg!

A dal stílusában és szövegében is a bulikat idézi elő, melyről így vallanak:– Hiszünk ebben a dalban, mert tényleg őszinte érzelmek és vélemények vezéreltek minket, minden The Biebers dalnak mély mondanivalója és jelentése van, de próbáljuk ezeket úgy megírni, hogy mindenki a saját életére kivetítve értelmezheti – mondta Puskás Peti.A dal érdekessége továbbá, hogy a dalszövegírásban ByeAlex is részt vett, Curtis pedig a rap szöveg írója és előadója is egyben.– Curtis-szel nem most kezdődött a barátságunk, de az elmúlt időszak vele kapcsolatos történései és pletykái teljesen letaglóztak. Az alkohol és a drog a valóságtól való menekülés eszközei, amikor az ember nem akar szembenézni a problémákkal. Erre is utal a dal refrénje: Belerángat minden este… – Nem konkrétan Curtis dolgaival kapcsolatban kutatom a kérdést. Tény, hogy Ő ihletett, és úgy gondoltam, hogy ezeket az érzéseket ki kell írnom magamból, s ehhez a legjobb dolog, ami történhetett, hogy Ő is részese lett a dalnak, abszolút kiegészít bennünket – tette hozzá Peti.Ebben az új image klipben a csapat azokkal dolgozott együtt, akikhez az első videójuk készítése is fűződik, így megbízható stáb vette őket körül. A klip rendezője maga a frontember, Puskás Peti.