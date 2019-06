Probléma merült fel a Windows 10 legújabb frissítésével

Bár az első telepítés sikeresnek tűnik, egyes felhasználóknál újra felkínálja a Windows Update a KB4497935 jelű kumulatív frissítést. - írja a Computerworld A Windows 10 nemrégiben megjelent legújabb nagy funkciófrissítéséhez, a May 2019 Update-hez kiadott első kumulatív frissítés (KB4497935) egyes felhasználóknál kétszer-háromszor is települ. Az emberek internetes fórumokon számoltak be arról, hogy a KB4497935-öt a Windows Update újra felajánlja annak ellenére, hogy az első telepítés sikeres volt.Olyan is volt, akinél harmadjára is felajánlotta a telepítést, sőt olyan is történt, hogy az October 2018 Update változatánál is kétszer ajánlotta fel valakinek.