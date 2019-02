Plágiummal vádolják a The New York Times volt főszerkesztőjét

Az újságírónak a sajtó elmúlt évtizedben bekövetkezett változásait vizsgáló új könyve, a Merchants of Truth (Az igazság kufárjai) címmel kedden jelent meg. A Vice News hírportál munkatársa, Michael C. Moynihan azzal vádolja, hogy a könyvben teljes fejezetek szerepelnek, amelyeket Abramson mások írásaiból másolt ki.



Moynihan kimásolt és Twitter-oldalán közzétett részleteket a könyvből, és ezeket összehasonlította más fórumokon megjelent írásokkal. Mint írta, először azt hitte, hogy véletlen egybeesésről vagy egyszeri tévedésről van szó, de miután átvizsgálta a könyv egészét, több plágiumgyanús bekezdést talált. Ezeket - az eredeti írásokkal együtt - közzé is tette.



A 64 éves Jill Abramson a Fox televíziónak adott interjújában tagadta a vádakat, de az interjú után néhány órával közzétett Twiter-bejegyzésében már úgy fogalmazott, hogy utánanéz a kifogásolt részleteknek.