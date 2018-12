Pesti Balhé címmel készül új magyar vígjáték - Videó

Tapasztalt alkotótársakkal együtt vág bele a legsikeresebb tévésorozatokat jegyző Lóth Balázs első mozifilmje rendezésébe: a Pesti balhé című vígjáték forgatókönyvét az HBO Forgatókönyvíró verseny fődíjas Kis-Szabó Márkkal és a Merlin Színház társulatából is ismert Inotay Ákossal közösen jegyzi. - áll a közleményben.A film producerei Fülöp Péter és Hutlassa Barnabás. Fülöp Péter 15 éve dolgozik a filmszakmában, magyar mozifilmek mellett hazánkban forgatott, amerikai stúdiófilmekben is dolgozott, köztük a World War Z-ben és a Die Hard – Drágább, mint az életed-ben. Hutlassa Barnabás pedig producerként Herendi Gábor Kincsem című szuperprodukciójában és Antal Nimród Viszkis-ében, line producerként Nemes Jeles László Napszálltá-jában is közreműködött, valamint számos reklám és tévésorozat mellett részt vett az Aranyélet-ben is.A Pesti balhé operatőre Balázs István Balázs lesz. Az első „Kovács László és Zsigmond Vilmos Magyar Operatőr Díjjal" kitüntetett, Kodak-ösztöndíjas fiatal alkotó a Színház- és Filmművészeti Egyetemen végzett, tanárai voltak többek között: Máthé Tibor, Szász János és Enyedi Ildikó.A Pesti balhé története öt gyerekkori barátról szól, akiket 20 év kihagyás után újra összehoz életük legőrültebb és legkockázatosabb kalandja: a "Pesti balhé".A forgatás a tervek szerint tavasszal kezdődik és a film jövőre lesz látható a mozikban. „A főváros kiemelt szerepet játszik a filmben. Jellegzetesen nagyvilági helyszíneken forgatunk: exkluzív szállodákban, budai villákban és a város ikonikus pontjain, ebből áll majd össze egy – a reményeink szerint – korábban még soha nem látott Budapest." – vallja Lóth Balázs forgatókönyvíró-rendező.Lóth Balázs és Inotay Ákos korábbi rövidfilmje, a Péterfy Bori főszereplésével készült Epilógus itt megtekinthető:

Epilógus - Lóth Balázs filmje from Glózer Norbert on Vimeo.

A Filmalap számos elsőfilmes rendező bemutatkozását támogatta az elmúlt években, köztük volt a kultfilmmé vált VAN valami furcsa és megmagyarázhatatlan, a fesztivál- és nem kevésbé közönségkedvenc Liza, a rókatündér, az Oscar és Arany Glóbusz-díjas Saul fia, valamint a Cannes-ban díjazott Egy nap című film is, mely versenyben van az Európai Filmakadémia díjáért a legjobbnak tartott hat európai elsőfilm között.