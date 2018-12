Peller Mariann nem őrül meg, Richter József ma is dolgozik - Karácsonyi cirkusznak csak a porondon van helye

Hal, Csülök és kagyló az asztalon

Türelemre nagy szükség van

Karácsonykor is folytatódik a show

Csocsóasztalra vágyott

A szerencsések már a múlt héten karácsonyi szabadságukat töltötték, de a hétvégén már biztosan hangolódtak az ünnepre. Peller Mariann műsorvezető idén is szívvel-lélekkel készült, hogy családja a lehető legnagyobb békében élvezhesse ezt a pár napot. Richter József artista viszont most is dolgozik. Bánni ugyan nem bánja, hiszen a cirkusz az élete, de reméli, egyszer az az idő is eljön, amikor szenteste a kandalló előtt ülve, a pattogó tűz melegénél várhatja a vacsorát.– Nagyon szeretem ezt az időszakot, mert bármilyen nyálasan hangozzék is, nemcsak kint, hanem bent, a szívünkben is fények gyúlnak ilyenkor – kezdi Peller Mariann műsorvezető. – Szeretem dekorálni a lakást, és idén a nagyobbik kisfiam személyében komoly segítséget is kaptam hozzá. Amikor én úgy gondoltam, hogy kész vagyunk, már az összes díszt és fényfüzért elhelyeztük, ő közölte, hogy még ennél is többet szeretne. Teljesen átvette a lelkesedésemet, amit nagyon jó volt látni – mondja. – Persze nekem sem ez a legfontosabb az ünnepben, sokkal inkább az, hogy ilyenkor igazán együtt tudunk lenni a tágabb családdal, a szüleimmel, a nővéremékkel is – folytatja, és hozzáteszi: szenteste mindig az anyósával ünnepelnek, aki egyedül él, másnap azonban az ő szüleit is meglátogatják.– A feladatokat megosztjuk, a kocsonyát például az anyósom készíti, mert abban neki van hatalmas tapasztalata. Nincs egyébként megszokott karácsonyi menünk, mert nemrégiben változtattam az étkezési szokásaimon, lassan három éve nem eszek húst. Ez persze nem mindig sikerül, hiszen a család többi tagja nem próbálkozik ilyesmivel, így alkalmanként muszáj csalnom, meg kell kóstolnom, amit eléjük teszek az asztalra. Csülköt tálalok idén, megpárolom kuktában, majd ropogósra sütöm, magamnak pedig halat vagy kagylót készítek. Egy étel van, amit nem tudok elengedni, és aminek minden karácsonykor el kell készülnie, az édesapámtól tanult sváb hagymás krumplisaláta, kis vörösborral, ecettel, cukorral, sóval. Olyan ízvilág ez, ami a gyerekkoromat idézi. Természetesen lesz egy kevés édesség is, de nem bejgli, arra nem vállalkozom – avat be.Egyetért, karácsonykor nagyon sok fogáshoz idő és türelem kell, de kiemeli, nincs ez másként az emberekkel sem. – A karácsonyi időszak nagy lehetőség azoknak, akik szeretnék fejleszteni a türelmüket. Csak és kizárólag úgy lehet túlélni ezt az őrületet, ha tudatosan máshogy állunk az egészhez, és nem hagyjuk, hogy a türelmetlenség és a hiszti eluralkodjon rajtunk – világít rá. – Mi nem veszekszünk a karácsonyfa alatt. Én nagyon figyelek rá, hogy az összes feszültség és kisülés máskor távozzon, hiszen természetesen van abból is. De olyan fontos napok ezek, amikor végre nem kell rohanni, menetrend nélkül lehetünk együtt. Kit érdekel, ha egy ajándékkal kevesebb lesz, ha valami nem sikerül a menüből? Mi magunk állítjuk fel a szabályokat, semmi értelme sincs belezakkanni, ha a körülmények nem úgy alakulnak, ahogy elképzeltük – mondja. Hozzáteszi, ő például nem csomagol idén. – Nem akarok még több csomagolóanyaggal hozzájárulni a Föld pusztulásához, főleg mert a játékokon amúgy is rengeteg felesleges csomagolóanyag van. Helyette letakarom valami szép pléddel az ajándékokat, és legfeljebb felcímkézem, hogy melyik kié, ugyanúgy fognak neki örülni így is a gyerekek – avat be, és elmondja, a felnőttek náluk évek óta nem kapnak ajándékot. De ha mégis, akkor legjobban könyvet szeret adni. – A szerelmemmel élményt ajándékozunk egymásnak, január végén szeretnénk elmenni lazítani kicsit. Az első karácsonyunkon szegény teljesen begőzölt, csodálatos ajándékot talált nekem, de látszott, hogy idegileg nagyon megviselte a dolog. Akkor eldöntöttük, hogy felhagyunk a végeérhetetlen ajándékkereséssel, mert nem éri meg ez a feszültség – árulja el, és elmeséli, náluk az a szokás, hogy a gyerekeknek a nagyszülőkhöz már nem hoz semmit a Jézuska, mert náluk év közben is karácsony van, felesleges még ilyenkor is pluszajándékra költeni. Hozzáteszi: a fiúk nagyon várják már a karácsonyt, és nem csak az ajándékok miatt. – Ilyenkor nincs rohanás, teljes nyugalomban töltjük az ünnepet, csak egymásra figyelve – fejezi be.Richter József artista Stuttgartban ünnepel. – A feleségemmel a világ legnagyobb karácsonyi cirkuszában lépünk fel, még december 24-én, délután fél háromkor is előadásunk lesz. Németországban hagyomány, hogy karácsonykor cirkuszba mennek az emberek, a szentestét követő napokban egészen szilveszterig akár dupla előadásokkal is várjuk a közönséget. Így aztán nekünk főleg munkával telik a karácsony, de természetesen nem marad el az ünneplés sem. Szenteste előadás után az egész társulat együtt koccint majd egy közös partin – meséli.Tudja, mindez furcsán hangzik, hiszen Magyarországon elképzelhetetlen, hogy előadást tartson egy cirkusz, ott viszont épp enélkül lenne elképzelhetetlen az élet. – Remélem, egyszer otthon is sikerül bevezetni ezt a szokást. El tudnám egyébként képzelni előadás nélkül is a karácsonyt, de nekünk ez a főszezon: amikor mások lazítanak – hétvégén, ünnepnapokon –, mi akkor dolgozunk, és szórakoztatjuk a közönséget. Ebben nőttem fel, ezt szoktam meg, nekem ez nem jelent áldozatot. Nagyjából 10 éve nem töltöm otthon a karácsonyt, azóta a világot járom ilyenkor is. Stuttgart, Amsterdam, Monte-Carlo – megyünk, ahová csak hívnak – mondja.– Emlékszem, gyerekként nagyon szerettem volna egy csocsóasztalt karácsonyra. Olyan gyerek voltam, aki előre kiderítette, mit hoz neki a Jézuska, és ezen a karácsonyon sehol sem találtam az áhított ajándékot – mesél egyik legemlékezetesebb karácsonyáról. – Végül megkaptam, a szüleimnek sikerült úgy elrejtenie, hogy tényleg meglepetést okozott. Sosem fogom elfelejteni azt az örömöt, amit akkor éreztem – osztja meg velünk.Megkérdezzük arról is, mi kerül az asztalra karácsonykor. – Külföldön nehéz kivitelezni, hogy valamilyen tradicionális magyar étel kerüljön ilyenkor az asztalra, de van egy nagyon szép hagyományunk. Vacsora után az állatok is kapnak a kenyerünkből az ünnepre való tekintettel – avat be.Elmeséli, amikor kevesebb előadásuk van, akad alkalom várost nézni is. – Stuttgartban is meglátogattuk már a helyi nevezetességeket, de persze mindig otthon a legszebb a karácsony. Hazahúz a szívem, talán egyszer, amikor az aktív pályafutásom már véget ért, kandalló mellett ülve fogom Magyarországról élvezni a karácsonyt – elmélkedik, és elmondja, elég nagy a családjuk, ilyenkor telefonon tartják a kapcsolatot, hiszen szétszórva a világ számos pontján élnek. – Természetesen karácsonykor jobban érződik a szeretteink hiánya, de mi ehhez már hozzászoktunk, nekünk ez a távolság már megszokott – vallja be, és hozzáteszi, nem híve a drága ajándékoknak. – Szerintem a befektetett energia és a szándék a fontos. Rossz irányba halad a világ ebből a szempontból, a meghittségről, az ünnepről kéne szólnia ennek az időszaknak, hiszen ez a legfontosabb – fejezi be.