Pataky Attila kohászruhában - 33 év után ismét vasműben zenélt az Edda - fotók

A zenekar 33 év után tűzte újra műsorra legendás, eredetileg ’86-ban a diósgyőri kohászatban – akkori nevén Lenin Kohászati Művekben – tartott, Tűzközelben című előadását. Az esemény kiemelt programjaként a kohászok szkanderversenyre hívták ki Fekete László erősportolót.

A július 12-én Dunaújvárosban szervezett Vasas- és Kohásznapon idén is jól megfért egymás mellett a hagyomány és a modern technológia. Az ISD DUNAFERR családi napján gyárlátogatás, MÁV Nosztalgia Gőzös, acélipari skanzen, high-tech innovációs sátor és sztárfellépők sora várta a látogatókat. Az Edda mellett többek között Janicsák Veca, a Honeybeast, Miller Zoltán, a Mystery Gang és Charlie is fellépett. A Vasmű közel 5 ezer dolgozója és családtagjaik mellett sokan ellátogatottak Dunaújvárosból és a környező településekről is a családi napra."A dunaújvárosi Vasmű építése 1950-ben kezdődött. Az első időkben 480 ezer tonna acélt gyártottak, tavaly ennek már közel négyszerese, 1,7 millió tonna acél termeltek itt, az ISD DUNAFERR kohóiban. A szakemberek által gyártott acéltermékek legnagyobb részét a gépgyártásban, az építőiparban és már az autóiparban használják fel. Közel 5 ezer kollégánk dolgozik nap mint nap a gyár üzemeiben. A Vasas- és Kohásznap az ő ünnepük, amelyet az ISD DUNAFERR-nél már évek óta nagyszabású családi nap keretében szervezünk meg. Az acélipar ősi szakma, de mára a technológiai és tudomány mélyen átszőtte az acélgyártást is. Az iparág hihetetlen gyorsasággal fejlődik és ezzel a fejlődéssel mi is szeretnénk lépést tartani. Éppen ezért is fontos, hogy a hagyományok mellett a modernizáció, az új kori technikák bemutatása is kiemelt szerephez jut rendezvényünkön" – mondta el Evgeny Tankhilevich, az ISD DUNAFERR cégvezetője.A szervezők idén is újra felidézték a régmúlt ipari teljesítményeit: az 1900-ban gyártott MÁV Nosztalgia Gőzösön Budapestről indulva egészen a Vasműig utazhattak. A visszatekintés szellemében nyílt meg újra az acélgyár melletti kiserdőben az az ipartörténeti kiállítás, amely az utóbbi hónapokban az ISD Dunaferr támogatásával újulhatott meg. A skanzenben az elmúlt közel 70 év acélipari műszaki emléktárgyai kaptak helyet. A hatalmas vas- és acélberendezések között találunk elektromos meghajtású gázszelepet, 2 tonnás légkalapácsot és hatalmas szénőrlő malmot is. A felújított szabadtéri kiállítás mostantól újra várja a látogatókat az ISD DUNAFERR melletti kiserdőben.Az acélgyártás kemény munka, amely sok területen nemcsak szakértelmet, de fizikai erőt is megkíván a szakemberektől. A kohászok és a gyár dolgozói pedig mindkettőre büszkék. Éppen ezért is döntöttek, úgy, hogy szkanderbajnokságra hívják Fekete Lászlót, a Magyarország legerősebb embere címet közel 10 évig birtokló erősportolót és csapatát, akik nagy örömmel vállalták el a kihívást.