Pásztor Anna ismét egy új területen próbálta ki magát - Saját dalához rendezett klipet

A komoly sérülések mostanában “emberen belüliek", ahol mi vagyunk saját magunk merénylői: megfeleléskényszer, szorongás, bűntudat, frusztációk, görcsös akarások, irigység, kapzsiság, magány.

A magyar zenei élet egyik legkarizmatikusabb bandája, az Anna and the Barbies végigünnepli a 2019-et. A korábban extremitásairól elhíresült énekesnő és zenekar mára teljesen más vonalat képvisel: maximális letisztultság és színtiszta minimalizmus jellemzi vizuális világukat.A Sajnálom című dalukhoz egy fekete-fehér videóval készültek, ami több szempontból is különleges. Szimbólumokkal teli világa egy gyönyörű történetet mesél el, melyben a dalban szereplő én önmagával köt békét egy szürreális ceremónia keretében, ahol Anna játssza az összes kiemelt szerepet. A kisfilm teljes mértékben Anna művészetének megtestesülése, hiszen a szövegen és a főbb szerepeken kívül most először a rendezést és Porkoláb Norbert segítségével a vágást is ő vállalta magára - olvashatjuk a contextus.hu cikkében.– mesélte a lapnak a dal és a klip koncepciójáról Pásztor Anna.