Paris Jackson retteg, hogy apja állítólagos pedofilügyei ártanak a karrierjének

Egy, a Sunnak nyilatkozó forrás szerint Paris Jackson hatalmas színésznői álmokat dédelget, és retteg néhai apja pedofilügyei miatt, mert szerinte azok tönkretehetik az ő karrierjét, mielőtt egyáltalán rendesen beindulna - írja a Bors Michael Jacksonról gyors egymásutánban két dokumentumfilmet is bemutattak, illetve bemutatnak most, és egyik sem fest valami jó képet róla. A BBC rádió például ki is vette a dalait a rotációból.- Tavaly szerepelt egy filmben, és máris attól fél, hogy a dokumentumfilmek miatt a rendezők kerülni fogják, mert elriasztja a nézőket - mondta a forrás.- Senki sem szeretné, hogy amikor meglátják őt a vásznon, azonnal az apja gyerekmolesztálási ügyei jussanak a nézők eszébe - tette hozzá.