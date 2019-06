Pályát módosít Anger Zsolt?

Múlt szombaton megnyitotta tengerparti vendéglátóhelyét a horvátországi Šibenikben Anger Zsolt. Az Endre Bar már a nyitó hétvégén egy igazi kikötői buliközpontnak tűnt, ahol az alkoholos italok mellett különböző koktélok, illetve kávékülönlegességek is kaphatók, és weblapjuk szerint étellel is szolgálnak majd a nyaralóknak - írja a Bors A lap szerint, a névválasztás nem lehet véletlen, hiszen Anger az utóbbi évek egyik legnépszerűbb sorozatában Hollós Endrét alakította, akit a Miklósi Márkot megformáló Olasz Renátó és utána a fél ország is Endre bárnak nevezett.Nyitókép: Aranyélet Facebook oldala