Palik László: A sport az edzés, a verseny az ünnep - interjú

Fotó: TV2

Palik László az Exatlon Hungary első adásában. Fotó: TV2

A Bajnokok és a Kihívók



Nem mindennapi helyszínen, a Dominikai Köztársaságban küzd meg egymással a Bajnokok és a Kihívók 8-8 fős csapata az Exatlon Hungary akadálypályáin. A Bajnokok – azaz a sportlegendák, hírességek – csapatát Miló Viktória, Rákóczi Renáta, Vass Dóra, Gelencsér Tímea, Fodor Rajmund, Dombi Rudolf, Ungvári Miklós és Bereczki Krisztián alkotja. A civil sportemberek a Kihívók: a 32 éves, Görgey Petra, aki saját testsúlyos és funkcionális edzésekkel készül a küzdelemre; a 26 éves személyi edzőként dolgozó egykori fitness modell, Palásti Ágnes; a 24 éves Salander Dorina, aki gyerekkora óta sportol, és most leginkább a kalandvágy hajtja; a 24 éves Szabó-Thomka Hanna, aki szertornázott, úszott és atletizált, pár éve a crossfit lett a szenvedélye; a 29 éves artista, Bán Norbert; az idei Ninja Warrior középdöntőjéig jutó 34 éves gladiátor harcos, Mischinger Péter; a 42 éves, hatgyermekes családapa, Kása András és a 27 éves, saját akadálypályát építő, calisthenics edző Rozs Gergely. A legjobb versenyző a dicsőség mellett 20 millió forintos fődíjjal térhet haza.

- Abszolút. Ezt a mesterséget – épp kiszámoltuk a kollégákkal - harminchárom évvel ezelőtt kezdtem, és ugyan most volt nyolc év szünet, azért az az embertől elvárható, ha hoz egy ilyen döntést, akkor pontosan tudja, mivel jár.- Egyrészt ilyen technikát még nem láttam: nagyon komoly infrastruktúrát építettek fel a jogtulajdonosok, elképesztő környezetben, hihetetlen változatosan. Naponta új és új akadálypályák, folyamatosan változó kihívások - egyszerűen fogalmam sincs arról, hogy ezt miként tudták megcsinálni. Másrészt, maga az Exatlon, ez a játék egy új sport. De nem olyan, amit leközvetítünk a tévében, hanem ez egy sport, amit a televízióra találtak ki. Méghozzá zseniálisan. Az egyik legfontosabb eleme volt annak, hogy végül úgy döntöttem, újra belefogok ebbe az egészbe, hogy nagyon hiszek a műsorban. Minden benne van, ami szerintem esténként sok-sok nézőt le tud ültetni másfél órára. Én egyszerűen a mai napig nem tudom megunni ezeket a versenyeket, pedig az amerikai, a brazil, vagy akár a mexikói szériáknál nincs érzelmi viszonyom a játékosokhoz, a versenyzőkhöz. Itt sportlegendák mérettetik meg magukat a saját nemzetükből, esetünkben magyarországi élsportolók, akikért izgultunk, szurkoltunk, akiket ismerünk. Ezek az emberek – és ez az egyik legkomolyabb lelki csavar ebben a versengésben –, ezek a sokat próbált olimpiai, világ- és Európa-bajnok harcosok vállalják, hogy hétköznapi játékosokkal megmérettetik magukat, és az, hogy győznek, az az elvárható tőlük. A kockázatot igazán ők vállalják, mert kikaphatnak. Ki is szoktak, nem egyszer, nem kétszer. Tehát ez a verseny teljesen kiszámíthatatlan. Nagyon sok érzelem van benne, elképesztő a dinamikája, és azt gondolom, hogy mind a két nem élvezni fogja ezt, ugyanúgy szerethető a férfiak, mint hölgyek számára. A kollégaimmal együtt abban bízunk, egy olyan étlapot teszünk ezzel a műsorral az asztalra, hogy nem kell majd eldönteni este: a focimeccset nézzük, vagy a szappanoperát, mert az Exatlonban mind benne van.- Nagyon egyszerű: mindennap sportolok. Amióta megszületett a döntés, hogy elvállalom a műsorvezetést, azóta napi kétszer. Ugyanis meggyőződésem szerint egy sportviadalra, ha közvetítő, ha résztvevő vagy, akkor is egy módon lehet készülni: sporttal. Ez egy sok héten át tartó, megállás, pihenőnap nélküli forgatás lesz. Megterhelő a versenyzőknek, a televíziós kollégáknak, mindenkinek. Az első három, öt, hét napban még visz az adrenalin, de utána az a kérdés, hogy a maratoni terhelést hogyan sikerül kezelni.- Nagyon sok mindenen gondolkodtam, mielőtt hoztunk egy közös családi döntést, és azt mondtuk, vágjunk bele. Nyilvánvaló volt, hogy hosszabb időt távol kell töltenem tőlük. A fiaimmal nagyon szoros szimbiózisban élek, azt sem szeretem, ha két-három napra távol vannak tőlem, így mérlegelnem kellett magamban, meg aztán velük együtt is, hogy ezt miként viselnénk. Magát a döntést ők könnyebben vették, mert az első pillanattól kezdve, miután hallottak erről az egészről, abba az irányba nyomtak, hogy vállaljam el. Aztán azt is tisztáznom kellett magamban, hogy egyáltalán akarom-e én ezt. Eddig azért nem volt ilyen problémám, mert bármikor, bármilyen megkeresésem volt az elmúlt időszakban, nem jutottunk el abba a fázisba, hogy egyáltalán beszélgessünk róla. Mert nyolc évvel ezelőtt - szerintem ez ki is derült - komolyan gondoltam, hogy az életemnek ezt a fázisát lezártam.- Valóban akkor kezdtem a csúszdán lefelé araszolni, amikor elérték nálam, hogy megnézzek egy részt a sorozatból. Mert miután ötféleképpen mondtam nemet, arra kért Kökény-Szalai Vivien és Fischer Gábor a TV2-től, hogy legalább a véleményem mondjam el a műsorról. Annyira kedvesek voltak, és olyan intenzitással ostromoltak, gondoltam, ennyit csak megtehetek. Megnéztem egy adást, és azt hiszem, ott kezdett egy kicsit megbillenni valami. Sokféle dologgal kerestek az elmúlt években is, de nem így, és nem egy ilyen termékkel.- A fiaim kilenc és fél, tizenkét és fél évesek. Aki már megélte a videojáték fogalmát ilyen korú gyermekekkel, tudja, miről beszélek: én vagyok a legutolsó, aki tévé közelébe kerülhet, mert általában foglaltak. Valaki valamilyen játékot, valamelyik tévén biztos, hogy játszik. Én inkább olvasok, nagyon sokat, általában két-három könyvet egyszerre. Nagy Kindle-rajongó vagyok, mióta az Amazon megáldott minket a digitális könyv fogalmával, azóta otthonról is válogathatok a milliónyi kötet között.- Nem vagyok benne biztos, mert engem az olvasás pihentet és kikapcsol. Valószínűleg két dolgot csinálok majd Dominikán a műsoron kívül: futni és olvasni fogok. Ezen kívül még van egy kis alvás, és aztán megyünk újra forgatni.- Természetesen tudják, hogy az apjuknak volt valami köze a Forma-1-hez, hogy televíziózott, autóversenyzett. De számukra ez történelem, nem élték meg, hiszen négy-és egyévesek voltak, amikor visszavonultam a feleségemmel együtt. A nagyobbik fiam elkapta egy beszélgetésünket az édesanyjával, kódnyelven fogalmaztunk az ajánlatról, de Vilmos egyre csak kérdezgetni kezdett, hogy „apa, mi ez"? Anikó nagyon kedvesen mondta, hogy ő akkor most letenné a telefont, és próbáljam ezt én megvívni. Letettük, és mivel kemény vagyok a gyerekeimmel, úgy harmincöt másodpercig nagyon ellenálltam. Majd elmondtam, hogy miről van szó, és azt is, hogy nemmel válaszoltam a felkérésre. Vilmos azt kérdezte: „Ugye viccelsz?" , majd hozzátette: „Légy szíves, vállald el!" Mire én: „Miért? Hosszú időre elmennék a világ másik végére." Erre a fiam szembeállított saját magammal - azt tanítottam nekik mindig, hogy a sport az edzés, a verseny az ünnep. Ezt Vilmos annyira megtanulta, hogy amikor belebonyolódtunk ebbe a beszélgetésbe, azzal zárta le: „Apa, azt megtanítottad, hogyan kell edzeni, most mutasd meg, hogyan kell versenyezni!".