Pál Utcai Fiúk: lemez több mint tíz év után, rögtön kettő is

Több mint tíz éve, 2008 óta nem készített lemezt a Pál Utcai Fiúk (PUF). A hazai rockszíntér egyik "veteránja", az 1983-ban alakult csapat idén rögtön két koronggal is jelentkezik: a KomolyZene című különleges koncertalbum már kapható, az új stúdióanyag pedig őszre várható.



"Több oka van annak, hogy ilyen sokáig nem csináltunk lemezt. Az első az időtényező: hiába koncertezünk, csak a zenekarból nem lehet megélni, mindenkinek van más projektje. Nekem a Kiscsillag ilyen, éves átlagban heti háromszor lépek fel, emellé jön két-három nap próba, nem lehet mondani, hogy ki lennék éhezve a zenére" - mondta Leskovics Gábor "Lecsó", a Pál Utcai Fiúk alapítója, vezetője az MTI-nek adott interjúban.



A gitáros-énekes mellett a csapat másik gitárosa, Molnár Balázs szintén ír PUF-dalokat, zenéket és szövegeket is. "Ontja magából az ötleteket, én viszont sokat molyolok egy-egy számon, keresem a dal megfelelő formáját, próbálom elkerülni a sémákat. Mivel amatőr vagyok, csak azokat a dalokat tudom elénekelni, amelyekben hiszek és magaménak érzem".



A közelmúltban elkészült KomolyZene című lemez a PUF 2015-ös Müpa-koncertjének lenyomata; a jól ismert számok teljesen áthangszerelt köntösben, a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara közreműködésével, Balogh Sándor vezényletével szólalnak meg.



"A koncert felkérésre állt össze, amelyet örömmel fogadtunk el. Négyen készítették a szimfonikus átdolgozásokat: az azóta elhunyt Peter Ogi (Spions), Vedres Csaba (ex-After Crying), Szűcs Krisztián Qka (a PUF állandó vendégzenésze), valamint Erős Márton (Kiscsillag). Szabad kezet kaptak és a dalok gyakorlatilag teljesen újjászülettek. A koncert nagy siker volt, a tévében is lement, végül hosszas egyeztetés után mostanra sikerült megegyezni a lemezkiadásról" - fejtette ki a zenész.



A KomolyZene dupla lemezen, kizárólag vinylen jelent meg, ötszáz példányban. Az anyagon a PUF mind a hét stúdiólemezéről szerepelnek dalok, köztük olyan slágerek, mint a Hajsza, a Szerelemharc, a Közel az éjfél vagy a Nehéz idők. A Marad című dal korábban egyetlen PUF-albumon sem volt hallható.



"A Marad végül nem fog szerepelni készülő új stúdiólemezünkön, ami várhatóan ősszel jelenik meg. Tipikus PUF-lemez lesz zenében és szövegben is, olyan, amit a rajongók elvárhatnak tőlünk. Húsz új dalból végül tizennégyet rögzítettünk, van olyan közöttük, ami már a 2008-as lemez, a Legelő előtt kész volt, néhányat már hét-nyolc éve játszunk koncerteken, ilyen például a Balatonszepezd. Az anyag CD-n és digitális felületeken lesz elérhető, de újra csinálunk bakelit-megjelenést is" - mondta Leskovics Gábor az MTI-nek.



Lecsó megjegyezte: a PUF 36 éve létezik, ez idő alatt végigélték a hazai zeneipar minden változását. A legelején még nem gondolták, hogy lemezük lehet, most meg már nem nagyon érdemes lemezt csinálni. "A nagy nyári fesztiválok mellett országszerte vannak klubkoncertjeink, és azt tapasztaljuk, hogy az elmúlt két-három évben megnőtt a nézőszámunk, ami hoz némi bevételt, végre nem nullszaldósan játszunk, mint korábban sok éven át".



A Pál Utcai Fiúk a kilencvenes évek elején volt a legnépszerűbb, 1993-ban felléptek a Sportaréna elődjében, a Budapest Sportcsarnokban. Leskovics Gábor kitért arra, hogy az akkori közönség tagjai családot alapítottak, gyerekeik felnőttek, sokan így együtt jönnek megnézni a PUF-ot. "Kiderült, hogy húsz-harminc év után is működnek a dalaink és a szövegeink, ez egy szerzőnek visszaigazolás is, hogy jó úton jártunk és erőt ad a folytatáshoz".



A PUF idén áprilisban fúvósokkal, vonósokkal és vokalistákkal kiegészülve, valamint Bródy János vendégszereplésével ismét fellépett a Müpában. Június 13-án a Budapest Parkban adnak nagykoncertet, június 29-én a soproni VOLT Fesztiválon játszanak.



A gitárközpontú zenekar Szigetszentmiklóson alakult 1983-ban, indulásuk nagyjából egybeesett az Európa Kiadóéval és a Kontroll Csoportéval. Korábbi stúdiólemezeik: Ha jön az álom (1990), A bál (1991), A nagy rohanás (1992), Szerelemharc (1993), Szajhák és partizánok (1994), Ha jön az élet... (2000), Legelő (2008). A PUF alapítói közül napjainkra Leskovics Gábor mellett Potondi Anikó énekesnő maradt, Molnár Balázs gitározik, Farkas Zoltán dobol, a basszusgitáros pedig Varga Laca.